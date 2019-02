Sconfitta per la Juventus nell'incontro di andata degli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri hanno perso 2-0 a Madrid contro l'Atletico. Per la squadra guidata dal Cholo Simeone le reti sono state realizzate da Gimenez al 78mo e da Godin all'83mo.

Primo tempo

Spagnoli subito all'attacco con Griezmann, reclamano già al 2' un rigore ma dopo un check Var l'arbitro fa continuare. Al 9' sono i bianconeri ad essere pericolosi con un tiro su punizione di Ronaldo che Oblak alza in angolo. Bene ancora i torinesi con Bonucci (fuori il suo colpo di testa su angolo), e su cross di Alex Sandro, con Mandzukic sempre di testa. Al 26' è l'Atletico a un passo dal vantaggio. L'arbitro infatti fischia un rigore a favore degli spagnoli vedendo un intervento di De Sciglio su Diego Costa. Il Var però assegna il fallo fuori area. Finisce così sullo 0-0 tra la prima frazione di gioco di un match molto aperto con occasioni però solo da tiri da fuori o punizioni.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre con un'opportunità per l'Atletico. Diego Costa se ne va prendendo il tempo a Bonucci su lancio di Griezmann ma solo davanti al portiere mette sul fondo. E all'8' brivido per i bianconeri: traversa di Griezmann, Szczesny spinge la palla fuori dai pali e Chiellini salva in angolo. L'Atletico spinge e su cross dalla sinistra Morata di testa realizza al 25'. Nuovo intervento del Var che annulla per un fallo su Chiellini. Al 34' però il gol spagnolo arriva su corner: Morata tocca di testa, rimpallo su Mandzukic e Gimenez insacca. Neanche 4 minuti ed è raddoppio. Punizione di Griezmann, sfiora di testa Godini, Mandzukic respinge ma lo stesso Godin riprende e ribadisce a rete. L'incontro si conclude così dopo 4 minuti di recupero con una conclusione fuori di Cristiano Ronaldo.

Numeri e statistiche di Atletico Madrid e Juventus

Gli spagnoli guidati dal “Cholo” Simeone si sono classificati al secondo posto nel gruppo A dietro ai tedeschi del Borussia Dortmund, con gli stessi punti in classifica dei gialloneri (13), ma penalizzati dagli scontri diretti (I RISULTATI - LE CLASSIFICHE). Per i colchoneros questa edizione della Champions League ha un significato particolare, poiché Griezmann e compagni hanno l’occasione di giocare l’atto finale della competizione nel proprio stadio, il nuovissimo Wanda Metropolitano che ha sostituito il glorioso Calderon. Per quanto riguarda la Juventus, ha vinto il suo girone in Champions (il gruppo H) con 12 punti, precedendo il Manchester United (10). (STATISTICHE). Atletico Madrid-Juventus è anche sfida tra ex: Alvaro Morata ha vestito i colori bianconeri per due anni, dal 2014 al 2016, mentre Mario Mandzukic ha vestito la maglia dell’Atletico in una sola stagione, quella 2014-2015, prima di approdare a Torino.