Proteste e azioni legali si moltiplicano negli Stati Uniti dopo la decisione del presidente Donald Trump di dichiarare l’emergenza nazionale per ottenere i fondi federali necessari per costruire il muro con il Messico. A New York centinaia di persone si sono radunate per manifestare, mentre la California e lo Stato di New York hanno annunciato che si preparano ad avviare un'azione legale contro l'amministrazione del tycoon.

Il corteo a New York

Nella Grande Mela i manifestanti hanno sfilato per le strade della città chiedendo alla commissione giustizia della Camera di avviare immediatamente le audizioni per l'ostacolo alla giustizia da parte del presidente. Fra le richieste, anche quella al Senato di creare una commissione in stile Watergate per indagare sui legami fra Trump e la Russia.

California e Stato di New York contro Trump

Tra i primi ad annunciare un'azione legale contro l'amministrazione Trump ci sono la California e lo Stato di New York. Il governatore democratico dello Stato del Sole, Gavin Newsom, ha dichiarato che il suo Stato farà causa per quella che viene definita una mossa "folle" del presidente, mentre la ministra della giustizia dello Stato di New York, Letitia James, ha parlato di "abuso di potere"

Le cause già avviate: El Paso e Public Citizen

Ma c’è anche chi ha già avviato un’azione legale. L'organizzazione no profit Public Citizen ha fatto causa da parte di tre proprietari di terreni nell'area di Rio Grande Valley, nel sud del Texas, ai quali il governo ha comunicato che realizzerà alcune sezioni del muro sulla loro proprietà. Invece El Paso, la città texana al confine con il Messico usata da Trump come simbolo della crisi, si è alleata con tre organizzazioni no profit e ha presentato un'altra azione legale contro l'emergenza nazionale: nella causa - riportano i media americani - si mette in evidenza come la dichiarazione vìoli il principio di separazione dei poteri e si sostiene che danneggerà senza motivo la comunità della cittadina.