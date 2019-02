Un incendio scoppiato nella notte nel centro sportivo del club Flamengo, in Brasile, ha ucciso almeno dieci giovani calciatori tra i 14 e i 17 anni, ferendone gravemente altri tre. La tragedia è avvenuta nel centro Urubu's Nest del noto club, nella zona ovest di Rio de Janeiro. Le fiamme sono state domate alle 7.20 ora locale (10.20 in Italia). Il governo dello Stato di Rio de Janeiro decreterà un lutto di tre giorni e il presidente brasiliano Jair Bolsonaro si è detto "sconvolto" per la tragedia.

Le cause sono ancora da chiarire

L’incendio ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Douglas Henaut, portavoce dei pompieri locali, ha fatto sapere alla tv brasiliana Globo che "la causa dell'incendio è ancora ignota e sarà stabilita dall'inchiesta. Le vittime non sono ancora state identificate, ma sono giovani giocatori, da quello che ci hanno detto i responsabili della squadra". Il governatore dello Stato di Rio, Wilson Witzel, ha ordinato un'indagine approfondita sulle cause dell'incendio e, dopo aver contattato la direzione del club, ha chiesto al vice governatore di Rio, Cláudio Castro, di andare sul luogo della tragedia per seguire il lavoro delle squadre governative.

Il messaggio di Bolsonaro

Bolsonaro, in una nota pubblicata sul suo profilo Twitter, ha riferito di aver "appreso della triste tragedia che si è verificata nel centro di allenamento del Flamengo, causando la morte di giovani che avevano iniziato il loro cammino verso la realizzazione dei loro sogni professionali". Il presidente, "sconvolto, esprime solidarietà per il dolore dei familiari in questo momento di lutto".

L’allenamento cancellato ha salvato molti giovani atleti

Le madri di alcuni atleti che si allenano all'Urubu's Nest di Rio hanno riferito al portale brasiliano G1 che l'allenamento di questo venerdì era stato cancellato, fatto che ha permesso ai giovani calciatori che vivono a Rio di tornare alle loro case per dormire. In questo modo, solo gli atleti venuti da fuori sono rimasti nella struttura durante la notte. "Se oggi ci fosse stato un allenamento, la tragedia sarebbe stata molto più grande", ha detto una madre. Il Flamengo è una società polisportiva brasiliana nota soprattutto per la sua sezione calcistica, con sede a Rio nell'omonimo quartiere. Il centro andato a fuoco viene utilizzato anche come ritiro per le giovanili del club rossonero.

Il cordoglio da tutto il mondo

Intanto, da più parti sono arrivati i messaggi di cordoglio e dolore per la tragedia. Il vicepresidente brasiliano Hamilton Mourao ha scritto su Twitter: "Come tifoso e sportivo, sono solidale con le famiglie, il club e il popolo rossonero". "Una notizia tristissima: preghiamo per tutti. Forza, forza, forza!": è il messaggio postato da Vinicius jr., giovane talento del Real Madrid che il club spagnolo ha acquistato la scorsa estate dalle giovanili del Flamengo. “Molto toccato” per la vicenda è anche il dg dell'area sportiva del Milan, Leonardo, che ha giocato nelle giovanili dall'84 all'87 e poi a più riprese nella prima squadra del Flamengo. "Quando ho cominciato a giocare nelle giovanili del Flamengo - ha raccontato - c'era solo il terreno e il sogno di costruire un centro sportivo di alto livello. Vorrei abbracciare tutte le famiglie delle vittime dell'incendio. Il mio pensiero e la mia preghiera sono per quei giovani che inseguivano il sogno di diventare calciatori". Con lui anche Lucas Paquetà, approdato in rossonero poco più di un mese fa proprio dal club di Rio de Janeiro: "La tristezza che questa notizia porta è immensa, ho trascorso 12 anni della mia vita in questo ambiente - ha scritto su Instagram il ventunenne calciatore brasiliano - Il desiderio di diventare un ragazzo del Ninho, sogni e traguardi interrotti da una tragedia a cui non si può credere! Auguro molta forza alle famiglie e agli amici, possa Dio confortare il cuore di tutti loro! Preghiamo".

