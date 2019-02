Una forte esplosione provocata da una fuga di gas a San Francisco ha causato un grande incendio, con le fiamme che si sono propagate in almeno cinque edifici. I pompieri hanno evacuato i palazzi limitrofi e solo dopo due ore e mezza sono riusciti a contenere il rogo. Non ci sarebbero feriti. ''C'erano otto lavoratori vicino alla scena dell'esplosione. Sono tutti in salvo”, riferiscono le autorità locali.

L’esplosione

L’incidente è avvenuto nel quartiere di Jordan Park. Secondo quanto riporta Cbs, il capo dei vigili del fuoco di San Francisco ha spiegato che i lavoratori stavano installando cavi in ​​fibra quando hanno accidentalmente squarciato una linea di gas con un escavatore. In pochi istanti è divampato l’incendio, con le fiamme che hanno avviluppato l'escavatore e si sono diffuse rapidamente in un vicino ristorante e nei palazzi vicini.