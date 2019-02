È scaduto l'ultimatum di diversi Paesi europei a Maduro per indire elezioni subito, altrimenti riconosceranno a Guaidò il potere esecutivo. E in Venezuela si rischia l’escalation. Il presidente non arretra: non solo ha negato l'organizzazione di una nuova elezione presidenziale, ma in un'intervista alla tv spagnola Sexta ha anche dichiarato che "non cederà alla pressione" di coloro che chiedono la sua uscita di scena. A lanciare l'ultimatum sono stati Spagna, Francia, Germania, Gran Bretagna, Olanda e Portogallo, poi raggiunti anche dall'Austria. Sulla questione, il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, alle 10 farà una dichiarazione ufficiale.

Maduro vuole un faccia a faccia con Guaidò

"Perché l'Unione europea deve dire a un Paese del mondo che ha già condotto elezioni che deve ripetere le presidenziali, perché non sono state vinte dai loro alleati di destra?", si è chiesto Maduro. Il presidente ha però sostenuto l'idea di un confronto tra America Latina e Ue nell'incontro del "Gruppo di Contatto" a Montevideo del prossimo 7 febbraio, e ha chiesto un confronto "faccia a faccia" con Guaidò.

Guaidò: "L'Italia segua l'Europa, non c'è tempo"

Proprio il presidente autoproclamato, intanto, si è rivolto al nostro Paese con un appello lanciato in un’intervista al Corriere della Sera: "L'Italia segua l'Europa: non c’è tempo". “Non c’è stallo e non c’è alcuna possibilità che l'attuale situazione in Venezuela si stabilizzi. Da qui possiamo andare soltanto a un cambiamento radicale”, dice il leader dell’opposizione dopo che Roma ha bloccato il suo possibile riconoscimento da parte dell'Unione Europea come presidente a interim del Venezuela. E ricorda: “In Venezuela negli ultimi 15 anni sono morte a causa della violenza 250.000 persone. Nel nostro Paese c’è stato un bagno di sangue a causa dell'esplosione della criminalità, alla quale vanno aggiunte le azioni delle forze di repressione di Maduro che hanno commesso innumerevoli violazioni dei diritti umani comprese vere e proprie esecuzioni”.

"I governi europei devono muoversi in blocco"

Per Guaidò è quindi necessario che l'Italia si aggiunga agli altri Paesi dell'Europa: "Se i governi europei vogliono contribuire a fermare tutto questo devono muoversi in blocco affinché le forze che ancora sostengono Maduro sentano tutto il peso della pressione diplomatica e politica dell'Europa". E il leader dell’opposizione insiste: "Nella grande manifestazione di domenica si sono espressi sul palco vicino a me anche i rappresentanti della grande comunità italo-venezuelana. Spero che il governo italiano ascolti con attenzione il loro messaggio".