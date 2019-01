Insulti razzisti e omofobi, una sostanza chimica versata addosso e una corda attorno al collo. È stato brutalmente aggredito così, a Chicago, Jussie Smollet, interprete della serie tv Empire. I dettagli sono stati riferiti dalla polizia, che indaga seguendo la pista del crimine d’odio. L’attore 36enne, omosessuale e attivista per i diritti LGBTQ, è poi andato al Northwestern Hospital dove è ricoverato in buone condizioni.

L’aggressione

La polizia ha spiegato che martedì Smollet è stato avvicinato in strada da due persone che gli hanno urlato offese razziste e omofobe e hanno iniziato a tirargli calci e pugni, gettandogli anche una sostanza chimica addosso e arrivando ad avvolgergli una corda intorno al collo. Secondo quanto riporta il sito Tmz, i due uomini gli avrebbero urlato "Questo è un Paese Maga (Make American Great Again)", citando lo slogan elettorale del presidente Donald Trump.

Al vaglio le immagini delle telecamere

Un portavoce della polizia ha riferito alla CNN che gli investigatori hanno analizzato centinaia di ore di filmati delle telecamere di sicurezza della zona, ma per ora non hanno trovato alcun video che abbia immortalato l’aggressione. L’unica immagine di Smollet che è stata trovata lo ritrae da solo in un negozio. Le indagini, ha proseguito il portavoce, proseguono “sperando di trovare un video che ci permetta di rilasciare una descrizione degli aggressori”.

Chi è Jussie Smollet

Jussie Smollet è un cantante e attore statunitense nato in California. Ha iniziato a recitare da bambino partecipando a film come Stoffa da campioni e Genitori cercasi, per poi approdare a serie tv di successo tra cui The Mindy Project e Revenge. Infine, presta il volto al personaggio gay di Jamal Lyon nella serie Empire. Nel marzo 2015 il 36enne, durante un’intervista con Ellen DeGeneres, conferma di essere omosessuale: il coming out avviene il giorno successivo a quello del suo personaggio Jamal nella serie della Fox.