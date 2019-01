Usa, medico prescrive biscotti alla marijuana a bimbo di 4 anni

Un medico di Hollywood rischia di perdere la sua licenza: ha prescritto a un bambino di 4 anni dei biscotti alla marijuana come soluzione ai suoi "scatti d'ira" e ai suoi capricci. Il dottore ha diagnosticato al piccolo, in modo errato secondo la Medical Board of California, un disturbo bipolare e un disturbo da deficit di attenzione. La commissione, come raccontano i giornali locali, ha deciso di sospendere la licenza del medico non perché ha prescritto la cannabis a un minore, ma perché è stato giudicato “gravemente negligente”: nel fare la diagnosi, tra l’altro, non avrebbe consultato uno psichiatra, si sarebbe basato su un colloquio di mezz’ora e non avrebbe raccolto abbastanza informazioni sui comportamenti del ragazzino. Il dottore ha presentato ricorso.

Il medico sotto accusa

Il medico sotto accusa si chiama William Eidelman, ha 69 anni ed è esperto di medicina naturale. La sua licenza, come si legge anche sul sito dell’autorità californiana, è stata revocata dalla commissione ai primi di gennaio. I suoi avvocati, però, dicono che l’uomo sta di nuovo praticando: avrebbe impugnato la decisione prima che la revoca diventasse effettiva e un giudice avrebbe ordinato che la revoca fosse sospesa in attesa di un’udienza fissata a marzo. Il padre del bambino si è rivolto a lui nel 2012, dopo aver provato medicine tradizionali, perché il piccolo si comportava male a scuola. Il dottore, secondo le ricostruzioni, ha consigliato all’uomo di dare al figlio dei biscotti alla cannabis, che lo avrebbero aiutato a controllarne i capricci. Il padre, a un certo punto, avrebbe chiesto anche all’infermiera della scuola di dare al piccolo i biscotti alla marijuana e da lì è scoppiato il caso.

Le ragioni della commissione

La commissione ha specificato che “non è stato dimostrato, con prove chiare ed evidenti, che la prescrizione medica di marijuana, con il consenso del genitore, violi gli standard di cura”. Ma ha spiegato di considerare la prescrizione di cannabis al bambino “impropria” perché il piccolo non presenta le condizioni che Eidelman gli ha diagnosticato e per le quali ha raccomandato i biscotti alla marijuana. Da qui, la decisione di sospendere la licenza. L'uso di cannabis per scopi medici è legale in California dal 1996 ed Eidelman ha dichiarato di averla raccomandata a migliaia di pazienti in questi anni.