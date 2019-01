Australia, donna morsa da un serpente mentre era in bagno

Una donna di 59 anni, Helen Richards, è stata morsa da un serpente mentre utilizzava il water nella casa di un parente a Brisbane, in Australia orientale. L’incidente è avvenuto lo scorso 22 gennaio e la donna ha riportato delle piccole ferite. L’esemplare che l’ha attaccata è un pitone tappeto (Morelia spilota), lungo 1,5 metri. Questo tipo di serpente, che fa parte della famiglia dei Pythonidae, è molto comune nel continente australiano.

Serpente non velenoso

Il morso del pitone tappeto, per fortuna della signora, non è velenoso: la donna se l’è cavata con l’utilizzo di un semplice antisettico. La 59enne ha raccontato di essere stata attaccata pochi secondi dopo essersi seduta sul water, all’interno del quale non aveva notato nulla anche a causa del buio. Dopo il morso, la donna si è velocemente alzata notando quella che sembrava "una tartaruga dal collo lungo che si ritraeva all’interno della tazza". Realizzato che si trattava di un serpente, la signora Richards ha chiamato Jasmine Zeleny, un’esperta di rettili che si è occupata del recupero dell’animale. Zeleny ha spiegato che questo tipo di serpenti durante la stagione calda (in Australia è estate) vanno in cerca di acqua e spesso possono finire all’interno dei water. Un precedente simile era accaduto sempre a Brisbane il 29 dicembre scorso come mostra il video in alto, rilanciato da Storyful.