Spagna, bambino caduto nel pozzo: terminato il tunnel parallelo

È terminata ieri sera la perforazione del tunnel parallelo al pozzo in cui è caduto il piccolo Julen, il bimbo di due anni intrappolato dallo scorso 13 gennaio in una galleria a Totalan vicino a Malaga. I soccorritori stanno procedendo ora a scavare un secondo tunnel, orizzontale, di 3-4 metri a una profondità di circa 72 metri. Lo scopo è quello di cercare di raggiungere il punto in cui si trova il bambino. Salvo ulteriori ritardi e problemi, i soccorritori dovrebbero terminare oggi le operazioni, dopo oltre 8 giorni di ricerche complicate da diversi fattori. Le speranze di trovare il bimbo vivo si sono ridotte sempre di più.

Il punto in cui si trova il bambino

Ma l’esatta ubicazione del piccolo Julen resta ancora un punto interrogativo. Per cercare di individuarlo, prima ancora del completamento del tunnel orizzontale, verrà realizzato un buco di circa 20 centimetri fino al pozzo per introdurre una videocamera e vedere se il piccolo si trovi o meno a quella profondità.

La realizzazione del secondo tunnel

Secondo quanto riferisce El Pais, la perforazione del tunnel parallelo è terminata alle 20:30 di ieri sera ed è durata 55 ore, molte di più rispetto alle 15 previste. Il tunnel verticale verrà adesso “intubato” con cilindri di metallo per evitare la possibilità di frane e per facilitare le operazioni di recupero di chi si calerà nella galleria in una capsula metallica appositamente costruita. Il tunnel orizzontale verrà scavato a mano con picconi o con martelli pneumatici, a seconda della consistenza del terreno. Per lo stesso motivo, non è possibile prevedere quanto durerà il lavoro.