Stati Uniti, un alce infuriato carica un gruppo di sciatori. VIDEO

Meglio non avvicinarsi troppo a un alce. Lo ha scoperto un gruppo di sciatori nei pressi del Breckenridge Ski Resort del Colorado, negli Stati Uniti, domenica 20 gennaio. L'animale ha caricato a testa bassa inseguendo le persone davanti a sé per circa 800 metri. Il video è stato postato su Instagram da Lauren Drogsvold e caricato sulla piattaforma Storyful.

La corsa dietro gli sciatori

Nel video si vedono soltanto i primi secondi in cui l'alce corre sulla pista da sci, ma l'inseguimento è durato molto di più. La stessa Lauren Drogsvold ha raccontato la dinamica dell'accaduto: "Durante la nostra ultima pista di quel giorno, ci siamo imbattuti in un grande alce che si avvicinava a noi. Non c'era nessuna via di fuga e e diverse persone davanti a noi ci bloccavano: ho tirato fuori il mio telefono e ho cominciato a riprenderlo". Come si vede dalle immagini, l'alce rincorre gli sciatori, secondo quanto afferma Drogsvold per circa mezzo miglio. "Non riuscivo ada andare più veloce di lui e quindi mi sono nascosta dietro un albero finché non se n'è andato".

Nessun ferito

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito dopo l'incontro con il grosso mammifero. Il direttore del resort John Buhler ha detto che il suo staff mette in guardia i turisti dall'approciare gli alci, che generalmente sono mansueti, ma possono diventare aggressivi se sentono minacciato il proprio territorio.