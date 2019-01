La Giornata mondiale della gioventù va in scena quest'anno a Panama, dal 22 al 27 gennaio. Istituita ufficialmente nel dicembre 1985 da Papa Giovanni Paolo II, è un evento durante il quale giovani provenienti da tutto il mondo si incontrano per celebrare la fede cristiana. Ecco tutto quello che c'è da sapere



La storia della Giornata

La prima Giornata mondiale della gioventù fu celebrata il 20 dicembre del 1985 a Roma. In quell'occasione, nel corso dell'incontro di Natale con i cardinali e i lavoratori della curia romana, l'allora pontefice Giovanni Paolo II decise di istituzionalizzare l'evento, celebrando ogni anno incontri tra le diocesi nella domenica delle Palme. Il Papa aveva anche previsto che, ogni due o tre anni, la kermesse assumesse connotati internazionali e fosse celebrata in un luogo scelto dal Pontefice stesso. Nonostante il nome, infatti, la Giornata è in realtà una rassegna che dura diversi giorni. La Giornata internazionale della gioventà più recente è andata in scena a Cracovia, in Polonia, nel 2016. Il tema di questa XXXIV edizione, scelto da Papa Francesco, è tratto da un passo del vangelo di Luca: "Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola".

Il logo e l'inno dell'edizione 2019

L'evento di Panama ha anche un inno ufficiale, scritto e composto da Abdiel Jiménez, autore di molteplici pezzi liturgici e membro di diversi cori, laureato presso la Facoltà di Scienze Religiose Universidad Catolica Santa Maria L'Antigua. Il brano rivisita i ritmi tipici della cultura panamense. Il logo dell'evento, invece, è stato realizzato dalla studentessa di architettura dell'Università panamense Ambar Calvo, e riprende la silhouette di Maria nel momento in cui ha concepito Gesù, la forma dell'istmo di Panama e cinque punti bianchi che rappresentano i pellegrini provenienti dai cinque continenti. Il logo è completato, infine, dalla croce pellegriana, simbolo della Giornata mondiale della gioventù.

Il programma di Panama

Il programma della Giornata mondiale si articola su sei giorni, dal 22 al 27 gennaio 2019. Si comincia con la cerimonia di apertura il 22 gennaio a partire dalle 17, seguita dalla Santa Messa al Campo Santa Maria La Antigua. Il giorno successivo è in programma l'arrivo di Papa Francesco all'aeroporto internazionale di Tocumen, a Panama, intorno alle 16:30 locali. Il 24 gennaio i giovani partecipanti al festival daranno il loro benvenuto al Pontefice, dalle 18 alle 20. Quindi la sera del 25 ci sarà la via Crucis giovani, sempre al Campo Santa Maria La Antigua. Il 26 gennaio, dalle 18:30 alle 20:30, è prevista invece la veglia con i giovani, presso il Campo Giovanni Paolo II; infine, il 27, il festival si chiuderà con la cerimonia di congedo officiata dal Papa all'aeroporto internazionale di Tocumen. Oltre a questi appuntamenti principali, verranno organizzati diversi incontri a tema, esposizioni, discussioni e balli. Ogni evento vedrà la partecipazione di vescovi, sacerdoti, religiosi e religiose, persone consacrate, seminaristi, novizi e insegnanti laici.