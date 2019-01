Una bambina di quattro anni è morta durante il naufragio di un gommone di migranti, nel mar Egeo, nel sud-ovest della Turchia. Il corpo è stato recuperato dalla guardia costiera turca nel corso dell’operazione di salvataggio compiuta all'alba. Altre 46 persone che si trovavano a bordo del mezzo, diretto alle isole greche e intercettato 5 miglia al largo della località costiera di Kusadasi, nel sud-ovest turco, sono state soccorse. Le operazioni proseguono alla ricerca di eventuali altri dispersi.

Ignote le nazionalità dei migranti

I soccorsi sono stati effettuati con tre mezzi navali e un elicottero. Non sono note le nazionalità dei migranti, tra cui ci sono diversi bambini. Lo riferisce la guardia costiera di Ankara.

Smentito dissequestro della nave Aquarius

Intanto la procura di Catania ha smentito la notizia data dal presidente dell'"Associazione A buon diritto", Luigi Manconi, che aveva annunciato il dissequestro della nave Aquarius gestita da Medici senza Frontiere e posta sotto sequestro dalla magistratura per l'accusa di smaltimento illecito di rifiuti. Secondo la procura, l'Aquarius non può essere stata dissequestrata perché non è mai stata sequestrata in quanto non era in Italia e il decreto del gip non è stato eseguito, nè impugnato.

Data ultima modifica 15 gennaio 2019 ore 12:59