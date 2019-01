Florida, tre bambini muoiono intrappolati in un freezer

In Florida, negli Stati Uniti, tre bambini hanno perso la vita in un tragico incidente. I piccoli, rispettivamente due bambine di uno e quattro anni ed un bimbo di sei, sono rimasti intrappolati all'interno di un freezer spento nel cortile di un'abitazione. La notizia è stata diffusa dall'ufficio dello sceriffo della contea di Suwannee. A nulla sono serviti i tentativi di salvare la vita ai piccoli: i soccorritori hanno prima provato un massaggio cardiaco sul posto, poi hanno portato i tre presso un vicino ospedale.

I bambini stavano giocando

Secondo una prima ricostruzione i bambini stavano giocando fuori da un'abitazione, quando hanno deciso di entrare all’interno di un freezer che si trovava nel cortile da qualche giorno, ma che ancora non era stato portato dentro la casa per essere messo in funzione. Una volta all’interno dell'elettrodomestico i bambini sono rimasti intrappolati non riuscendo più ad uscire. I tre, quando si è verificato l'incidente, erano sotto la supervisione della nonna, che si era momentaneamente assentata per usare il bagno all'interno della casa. Una volta di nuovo in cortile la donna non ha più trovato i bambini così ha chiesto aiuto per le ricerche ad una vicina, insieme alla quale ha trovato i piccoli all'interno del freezer. Una volta avvisata la polizia e chiamata l’ambulanza, le donne hanno provato a rianimare i bambini ma senza successo. Si attende l'esito dell'autopsia per stabilire l'esatta causa della morte, che si sospetta possa essere avvenuta per soffocamento.