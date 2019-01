Abbiamo il dovere di “attuare" la Brexit o sarà "catastrofico" per la democrazia. Con queste parole, pronunciate durante un discorso a Stoke-on-Trent, roccaforte pro-Leave al referendum del 2016, Theresa May lancia un ultimo appello al Parlamento britannico affinché domani, 15 gennaio, approvi l’accordo tra Unione europea e Gran Bretagna per il divorzio da Bruxelles. Oggi May è attesa alla Camera dei Comuni per un ultimo intervento. La premier proverà a giocarsi la carta delle rassicurazioni ricevute da Bruxelles con una lettera firmata dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e da quello della Commissione Jean Claude Juncker sul contestato meccanismo del backstop: il sistema a garanzia di un confine senza barriere fra Irlanda e Irlanda del Nord, assicura l'Ue, entrerà in vigore "solo se strettamente necessario" e comunque sarà "temporaneo". Il contenuto della lettera, scrive la premier britannica in un messaggio di risposta, costituisce "una rassicurazione aggiuntiva contro le paure sollevate da alcuni, che sono fuori posto" (LE TAPPE DELL'ADDIO).

May: "Più probabile nessuna Brexit che un no deal"

"Cosa diremmo se avesse vinto il ‘Remain’ e il Parlamento cercasse di portare fuori la Gran Bretagna dall'Ue?", si è domandata la premier. "La fiducia del popolo nel processo democratico e nei politici subirebbe un danno catastrofico”. May aggiunge di ritenere “più probabile” uno scenario in cui la Brexit venga bloccata piuttosto che una Brexit senza accordo. "Non c'è mai stato un referendum che non sia stato onorato nel Regno Unito", ha affermato May.

L'accordo può cadere sul backstop

L’accordo negoziato da May con l’Unione europea rischia di essere respinto, oltre che da chi all’interno alla sua maggioranza Tory contesta il meccanismo del backstop, anche da un centinaio di deputati Conservatori, oltre che dei dieci alleati unionisti nordirlandesi del Dup. Di qui l'allarme della premier, che si traduce in un atto di accusa contro quei deputati che - dice May - mirano "a rinviare o persino a bloccare la Brexit". "Tutti abbiamo il dovere di attuare il risultato del referendum", sostiene invece la premier, avvertendo che in caso di bocciatura del suo accordo il rischio di una 'no Brexit' diventerebbe più immediato di quello di un 'no deal', un traumatico divorzio senz'accordo.

Lettera Ue al governo britannico: "Backstop solo temporaneo"

Nella lettera inviata al governo britannico, diffusa da Downing Street e già consegnata ai deputati in attesa dell'intervento della premier alla Camera dei Comuni, l’Ue evoca un valore legale degli impegni di Bruxelles, ma non un diritto di Londra a recedere autonomamente dal backstop. Tusk sottolinea peraltro come Bruxelles non possa concordare su nulla che "modifichi o sia difforme dall'Accordo di recesso" della Gran Bretagnaa dall'Ue raggiunto dalle parti a novembre. Un'apertura viene invece ribadita nel testo sulla disponibilità dei 27 a estendere il periodo di transizione post Brexit fissato al momento fino al 31 dicembre del 2020. Ma su questo il governo di Londra non ha ancora avanzato alcuna richiesta.