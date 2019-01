Almeno 15 persone sono morte in un incidente aereo che si è verificato nell’aeroporto Fath di Karaj, non lontano da Teheran. Un aereo cargo si è schiantato contro il muro di cinta dello scalo, per cause ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni il pilota del Boeing 707 sarebbe atterrato nell'aeroporto sbagliato e avrebbe perso il controllo del velivolo, sfondando il muro di cinta dello scalo e finendo contro palazzi di un complesso residenziale: l'aereo si è poi incendiato.

Era partito dal Kirghizistan

L'aereo era partito di Bishkek, la capitale del Kirghizistan, ed era diretto all'aeroporto di Payam, una città a sudovest di Karaj, circa 35 km da Tehran. L'aereo trasportava carne e secondo Farsnews apparteneva all'esercito iraniano.

Data ultima modifica 14 gennaio 2019 ore 08:57