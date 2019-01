Merkel: “Germania assume responsabilità per crimini nazisti in Grecia”

"La Germania si assume la responsabilità per i crimini compiuti dai nazisti in Grecia”, con queste parole la cancelliera tedesca Angela Merkel, in visita ad Atene, per un incontro con il presidente greco Prokopis Pavlopoulos, ha affrontato il tema dei risarcimenti di guerra che la Grecia ha chiesto alla Germania per le distruzioni causate durante l’occupazione tedesca nella seconda guerra mondiale. Una speciale commissione di esperti, istituita dal parlamento greco tre anni fa, aveva indicato in almeno 289 miliardi di euro la cifra complessiva dei risarcimenti che Berlino dovrebbe pagare alla Grecia.