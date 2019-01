Cifre record per un sushi da record: oltre 3 milioni di dollari per aggiudicarsi un tonno rosso da 278 chili, venduto nella tradizionale asta di inizio anno al mercato di Tokyo. È questa la somma pagata da Kiyoshi Kimura, "boss" del sushi giapponese che segna un primato assoluto. Nel 2013 era stato lui stesso a stabilire il precedente record con 1,4 milioni di dollari. A riportare la notizia è la Bbc che ricorda come i grossisti e i proprietari di aziende di sushi spesso pagano prezzi elevati per il miglior pesce, alla prima asta pre-alba del nuovo anno.

"Ho comprato un buon tonno"

Una volta aggiudicatosi il costosissimo tonno, lo stesso Kimura ha dichiarato: "Ho pagato tanto, più di quanto mi sarei aspettato, ma ho comprato un buon tonno. Spero - ha aggiunto il re del sushi - che i nostri clienti mangino questo eccellente pesce". Come riportato dalla Bbc, in un giorno qualsiasi, un tonno di queste dimensioni sarebbe stato venduto a circa 60mila dollari, ma l’asta di inizio anno è un evento molto seguito in Giappone e accresce sensibilmente la popolarità di chi si aggiudica i pezzi più pregiati.