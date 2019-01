Danimarca, incidente ferroviario sul ponte del Grande Belt

Sei morti e 16 feriti. È questo il bilancio diffuso dalla polizia danese sull'incidente ferroviario avvenuto questa mattina sul ponte del Grande Belt, lo Storebaelt, che collega due isole nel centro della Danimarca, Zealand (in cui si trova Copenaghen) e Funen. Secondo i media danesi nello scontro sono rimasti coinvolti un treno merci e un treno passeggeri, per via del maltempo (FOTO).

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, sotto la violenza della pioggia un telone del treno merci avrebbe colpito l'altro convoglio mentre passava in direzione opposta, costringendolo a una brusca frenata. Non è ancora chiaro se il treno passeggeri sia poi deragliato. Il ponte su cui è avvenuto l'incidente consente il passaggio sia dei treni, sia delle auto. Al momento del disastro, però, risultava chiuso al traffico automobilistico, a causa del forte vento.

Traffico sospeso sul ponte

Lo Storebaelt è un ponte sospeso, conosciuto come ponte Est, che ha la terza più lunga campata principale (1,6 km) al mondo, la più lunga al di fuori dell'Asia. Dopo l'incidente, le autorità hanno sospeso il traffico nonostante la struttura sia una delle principali di collegamento nel Paese. Nelle ultime ore, la tempesta Alfrida ha provocato gravi disagi: sono caduti alberi sui binari, è aumentato il livello dell'acqua in vari punti e le autorità hanno emesso un allerta maltempo "molto pericoloso". Anche il ponte dello stretto di Sund, che collega Copenaghen a Malmoe, in Svezia, è stato chiuso al traffico per diverse ore. Intanto in Svezia, più di 100 mila famiglie sono rimaste senza luce a causa della tempesta.

Data ultima modifica 02 gennaio 2019 ore 11:10