"Santa Tracker", come seguire il viaggio della slitta di Babbo Natale

La tecnologia come strumento per rintracciare Babbo Natale e il suo percorso introno al mondo, tra il 24 e il 25 dicembre. Grazie al programma Norad Tracks Santa, da quest’anno disponibile anche in italiano, sarà possibile per i bambini seguire la strada della slitta trainata dalle renne, in tempo reale. La tracciatura viene effettuata dagli esperti del Comando di difesa aerospaziale per il Nord-America (Norad) e l’aiuto di Verizon, il maggiore provider di servizi di telecomunicazioni degli Usa. in campo anche circa 1.500 volontari, per rispondere alle domande dei bambini (LE MARATONE IN COSTUME DI BABBO NATALE).

Il progetto nato da un errore

Norad Santa Tracking ha avuto inizio nel 1955 ed è nato a causa di uno sbaglio: un errore di stampa in una pubblicità, che esortava i bambini a chiamare il Comando, anziché la linea dedicata istituita da un'attività commerciale per gestire le richieste a Babbo Natale. Quando il colonnello Harry Shoup rispose al telefono, decise però di stare al gioco, incaricando il proprio staff di rispondere a tutte le domande dei bambini. Quella della linea telefonica è rimasta da lì in poi una tradizione da portare avanti nel tempo. "Quando è il compleanno di Babbo Natale?", "Sei un elfo di Babbo Natale?", "Come fa Babbo Natale ad entrare in casa?”, si sentono chiedere i tanti operatori del Norad dai bambini. E anche per il 2018, nonostante lo shutdown parziale negli Usa, con un quarto delle attività federali ferme per mancanza di fondi, sarà possibile entrare in contatto con il team. Tanti gli strumenti messi in campo: telefono, e-mail, canali social, app per smartphone e, infine, il sito Internet dedicato su cui seguire il viaggio di Santa Claus (IDEE REGALO TECNOLOGICHE).

Un sistema radar per seguire Babbo Natale e le sue renne

Il sistema radar di Norad è installato in più di 47 aree tra Canada e Alaska. Come spiega la Cnn, i satelliti dell’agenzia, più di 22 mila sopra la Terra, di solito utilizzano sensori a infrarossi per aiutare a localizzare i lanci di missili che potrebbero essere diretti verso gli Usa. Ma nella notte di Natale, questa tecnologia cambia obiettivo e viene usata per tracciare il percorso di Babbo Natale fin dal suo decollo. Una volta che la slitta piena di doni è partita dal Polo Nord, l’organizzazione inizia a utilizzare i rilevatori a infrarossi dei suoi satelliti per individuare il naso luminoso della renna Rudolph e tenere traccia del grande viaggio.

Giochi, musica e film in attesa del 25 dicembre

Ma Norad Tracks Santa non prevede solo un sistema di monitoraggio del viaggio di Babbo Natale. All’interno del sito del progetto si possono infatti trovare anche un conto alla rovescia fino alla notte della Vigilia di Natale e, in attesa del 25 dicembre, si può fare una visita virtuale al villaggio di Babbo Natale, guardare film a tema natalizio, cimentarsi in giochi al pc, ascoltare canti di Natale o leggere racconti sul 25 dicembre.