Kevin Spacey rischia l'incriminazione per le accuse di molestie

L'attore Kevin Spacey rischia di essere incriminato per aver molestato un teenager in un bar nel 2016 .E' quanto riporta il Boston Globe, che cita il giudice distrettuale Michael O'Keefe. Spacey dovrà comparire in tribunale, a Nantucket, il prossimo 7 gennaio. L'anchor Heather Unruh ha accusato l'attore di aver fatto bere suo figlio allora minorenne in un bar per poi molestarlo. Kevin Spacey, flop al primo film dopo lo scandalo: 110 euro d'incasso