Turiste uccise in Marocco, i 4 sospettati avevano giurato fedeltà all’Isis

Le autorità del Marocco hanno reso noto che i quattro uomini arrestati perché sospettati di aver ucciso le due turiste scandinave avevano giurato fedeltà all’Isis prima degli omicidi. I corpi della danese Louisa Vesterager Jespersen, 24 anni, e della norvegese Maren Ueland, 28 anni, sono stati trovati lunedì in un’area isolata vicina a Imlil, nella zona turistica dell'Alto Atlante. Nei giorni successivi al ritrovamento, quattro persone sono state arrestate a Marrakech perché sospettate di aver ucciso le giovani per finalità terroristiche.

Video girato una settimana prima

Le autorità marocchine hanno confermato l’autenticità di un video, comparso sui social network, in cui si vedono i quattro giurare fedeltà all’Isis e al suo leader Abu Bakr al-Baghdadi. Il procuratore generale che si sta occupando del caso ha fatto sapere che nel video i sospettati minacciano di realizzare attentati. Abu Bakr al Baghdadi ha "soldati in Marocco", afferma uno dei sospettati che sembra essere il portavoce dei quattro. Dalle indagini del Bureau central d'investigativo Judiciaires è poi emerso che le immagini sono state girate una settimana prima dell’omicidio delle due turiste, in un luogo diverso rispetto a quello in cui sono stati trovati i loro corpi. Un altro video comparso su internet mostra invece il momento della decapitazione di una delle due giovani.

“Attacco brutale e insensato”

“Questo è un attacco brutale e senza alcun senso contro persone innocenti, a cui noi reagiamo con disgusto”, ha detto il primo ministro norvegese Erna Solberg in riferimento all’omicidio delle due scandinave. Un omicidio "politicamente motivato e quindi un atto di terrorismo", ha detto invece il primo ministro danese Lars Loekke Rasmussen, secondo il quale "ci sono ancora forze oscure che vogliono combattere i nostri valori" e di fronte alle quali "non dobbiamo arrenderci". Rispetto ad altri Paesi nordafricani, il Marocco non è stato particolarmente interessato da attentati estremisti. Il più recente risale all’aprile del 2011, quando 17 persone sono state uccise da una bomba esplosa in un ristorante di Marrakech. Il Bureau di investigazioni, nato nel 2015, ha detto di aver individuato e neutralizzato in tutto 57 cellule jihadiste, di cui otto nel solo 2018.