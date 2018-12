Per fermare i migranti che tentano di entrare negli Stati Uniti, l'amministrazione di Donald Trump intende sostenere investimenti in America Centrale e Messico. Gli Usa hanno infatti promesso 5,8 miliardi di aiuti per rafforzare lo sviluppo economico e governativo in America Centrale, e altri 4,8 miliardi per il Messico. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri messicano, Marcelo Ebrard, come riferisce Reuters. I fondi, come spiega anche un comunicato congiunto Usa-Messico, puntano a promuovere migliori condizioni di sicurezza e opportunità di lavoro, come parte di un piano regionale per consentire ai centroamericani e ai messicani di restare nel loro Paese, senza essere costretti a emigrare. Carovana di migranti, bambina muore disidratata al confine con gli Usa