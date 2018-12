Grave incidente nella notte sull'autostrada svizzera a Zurigo, dove un pullman si è schiantato contro un muro della A3. Il bilancio è di una donna morta e di 44 persone ferite, di cui tre in condizioni gravi. In un comunicato la polizia cantonale di Zurigo fa sapere che due dei feriti gravi sono gli autisti e che a bordo del bus si trovavano in totale 51 persone, tra cui 13 italiani. Il mezzo proveniva da Genova ed era diretto a Düsseldorf. L'incidente si è verificato intorno alle 4:15 e le cause dello schianto al momento sono ancora sconosciute. L'autostrada, bloccata per alcune ore in entrambi i sensi di circolazione tra Brunau e Wiedikon, è stata riaperta.

Il pullman apparteneva a una filiale di Flixbus

Il mezzo, come confermato dalla stessa azienda al sito 20 Minuten, appartiene a una filiale di Flixbus. Era in viaggio da Genova a Düsseldorf per conto della compagnia. "La nostra solidarietà va ai passeggeri interessati, ai conducenti dell’autobus e alle loro famiglie e amici", ha dichiarato una portavoce di Flixbus.

Data ultima modifica 16 dicembre 2018 ore 11:12