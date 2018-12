Attentato Strasburgo, Barto Pedro Orent-Niedzielski è quinta vittima

Si aggrava il bilancio dell’attentato di martedì scorso nel centro di Strasburgo (FOTO - TESTIMONIANZE). È morto, secondo quanto appreso da Le Monde, il 35enne Barto Pedro Orent-Niedzielski. L’uomo, detto Bartek, era tra le persone ferite nella sparatoria e in questi giorni è rimasto in coma profondo: il terrorista Cherif Chekatt gli aveva puntato la pistola in fronte e aveva fatto fuoco. Barto Pedro Orent-Niedzielski, poco prima dell’attentato, era in compagnia del giornalista italiano Antonio Megalizzi, rimasto anche lui ferito alla testa e morto due giorni fa.

Il ricordo delle vittime a Place Kléber

Bartek è la quinta vittima dell’attentato di Strasburgo. Centinaia di persone si sono riunite oggi nel centro della città per rendere omaggio a chi ha perso la vita. Una folla si è radunata ai piedi del grande albero di Natale illuminato di Place Kléber, emblema del mercatino, dove è stato installato un piccolo palcoscenico. La cerimonia - organizzata da diverse associazioni che difendono i diritti umani, con il sostegno e l'appoggio del municipio e della prefettura - si è aperta sulle note di un violoncello, suonato da un musicista alsaziano.

Rilasciati genitori e due fratelli di Chérif Chekattdel

Intanto, sono stati rilasciati i genitori e due fratelli di Chérif Chekattdel, ucciso nei giorni scorsi in un blitz della polizia. Restano in custodia, invece, altre tre persone vicine al killer. I quattro familiari di Chérif, ha spiegato l'ufficio del procuratore di Parigi, sono stati rilasciati "per mancanza di prove incriminanti in questa fase".