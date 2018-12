La Danimarca intende confinare i richiedenti asilo che sono stati respinti e che hanno commesso crimini sulla remota isola di Lindholm, al largo della costa, a un centinaio di chilometri a sud della capitale Copenaghen. Il Parlamento danese, riporta il Wall Street Journal, ha dato il via libera per inserire nel budget per il bilancio 2019 i fondi per un centro di espulsione sull’isola. Situata a circa un miglio e mezzo dalla costa, l'isola di Lindholm ospiterà anche coloro che non possono rimanere in Danimarca ma che non possono essere espulsi per motivi legali e si trovano dunque in una sorta di limbo giuridico. Dal 1926 l’isola ospitava l'Istituto veterinario di ricerca sui virus. Il nuovo centro, con una capienza di 125 persone, sarebbe operativo a partire dal 2021 e verrebbe sottoposto alla sorveglianza permanente delle forze di polizia.

Festeggia il Partito popolare danese

La misura fa parte dell'accordo di coalizione del governo tra i Conservatori e il Partito popolare danese (Dansk Folkeparti), dalle posizioni fortemente anti-immigrazione. La formazione politica ha festeggiato l'annuncio pubblicando un cartone animato sui social in cui si vede un uomo dalla pelle scura, vestito con abiti da musulmano, che viene scaricato su un'isola deserta. "Gli stranieri criminali - si legge nel testo che accompagna il video - non hanno motivo di stare in Danimarca. Finché non riusciremo a liberarcene, li trasferiremo sull'isola di Lindholm".

Ministra dell'immigrazione: "Sono indesiderati e devono capirlo"

La ministra dell’immigrazione Inger Stojberg ha applaudito la misura con un post su Facebook, scrivendo che “se sei indesiderato nella società danese, non dovresti essere un fastidio per i danesi regolari. I criminali stranieri e i richiedenti asilo respinti che hanno violato la legge avranno ora un nuovo indirizzo”. "Succederà quando li trasferiremo sull'isola disabitata, Lindholm. Sono indesiderati in Danimarca e devono capirlo", si legge nel post. L’opposizione ha attaccato la misura affermando che questa e altri provvedimenti del governo, come la riduzione dei fondi per i rifugiati e un aumento dei rimpatri, stanno mettendo a rischio la reputazione della Danimarca per quanto riguarda i diritti umani.