Nel 2017 la città più visitata al mondo è stata Hong Kong. Lo rivela il report di Euromonitor International, secondo il quale il podio è completato da Bangkok e Londra. Per quanto riguarda l’Italia, la città con più turisti è stata Roma, in 15esima posizione, seguita da Milano (32esima), Venezia (41esima) e Firenze (47esima). Tutte e quattro le italiane fanno registrare numeri assoluti in lieve crescita, che non sono bastati però ad evitare un declassamento nel ranking. La Capitale, ad esempio, ha ceduto tre posizioni rispetto al 12esimo posto del 2016.

Roma e Milano insieme non raggiungono Londra

Le città italiane, secondo il report, non riescono a tenere il passo delle grandi capitali europee. Roma e Milano insieme, che possono contare rispettivamente su 9,5 milioni di arrivi e 6,3, non raggiungono i numeri di Londra (19 milioni) ed eguagliano appena quelli di Parigi (15,8). "L'Italia - spiega Wouter Geerts, analista di Euromonitor International - ha un turismo molto 'maturo' e, grazie a città iconiche, numerosissimi siti Unesco e ai suoi leggendari cibi e vini, tende sempre a presentare perfomance sostenute". Ciononostante non riesce ad attrarre la quantità di turisti che visitano le altre due grandi capitali del Vecchio Continente anche a causa dei disagi che riscontrano turisti e residenti. "Nei periodi di alta stagione – spiega Geerts - purtroppo si crea il problema del sovraffollamento specialmente a Roma e Venezia. Questo rimarrà una sfida per gli anni a venire con la città lagunare che è diventata uno dei più chiari esempi di città dove si fatica a gestire una crescita sostenibile del turismo".

Le previsioni per il 2018

Euromonitor, per quanto riguarda l'Italia, prevede un trend simile anche nel 2018. Roma perderà altre 3 posizioni in classifica scendendo 18esima, cedendo il passo ai tassi di crescita enormi di metropoli come Guangzhou, Delhi e della turca Antalya, nonostante i visitatori della Città Eterna saliranno probabilmente a 9,7 milioni. Discorso simile per Venezia, Firenze e Milano.

Il dominio delle città asiatiche

Tra le prime dieci città più visitate al mondo, oltre ad Hong Kong e Bangkok, compaiono Singapore, Macau, Kuala Lumpur e Shenzhen che segnano un netto vantaggio dell'Asia rispetto agli altri continenti. Una crescita esponenziale che continuerà anche nel 2018 portando ben 41 città asiatiche tra le 100 più visitate in giro per il mondo. "Le metropoli giapponesi e indiane – spiega ancora Wouter Geerts - si distinguono anche per la forte crescita degli arrivi internazionali".