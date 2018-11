F3, pauroso incidente per la pilota Sophia Floersch: frattura spinale

Pauroso incidente nel Gran Premio di Macao di F3, dove la pilota 17enne tedesca Sophia Floersch del team Van Amersfroot Racing è stata protagonista di un terribile schianto. La gara è stata sospesa a 11 giri dal termine, per permettere il trasporto in ospedale immediato della ragazza. Alla corsa, valida per il campionato mondiale, partecipava anche Mick Schumacher, figlio di Michael.

Il volo e lo schianto dell’auto

Drammatica la dinamica dell'incidente, con l'auto della giovane tedesca volata in una curva e schiantatasi contro le barriere di protezione dopo essersi sollevata dal suolo per alcuni metri. Secondo una prima comunicazione della federazione internazionale di automobilismo, la pilota "è cosciente" ma è sottoposta in ospedale a accertamenti. Successivamente è arrivato il primo bollettino medico che conferma che la pilota è cosciente, con segni vitali stabili, ma è stata riscontrata una frattura spinale. In seguito, Floersch ha scritto su Twitter: "Volevo solo far sapere a tutti che sto bene, ma mi dovrò operare domani mattina". La diciassettenne tedesca si trova ricoverata all'ospedale Conde S. Januario General.

Gli altri feriti

Nell'incidente sono rimasti ferite altre quattro persone: un altro pilota, il giapponese Tsuboi sul quale è piombata la monoposto della giovane tedesca, e due commissari di gara e un fotografo. Dopo il volo all'uscita della curva la vettura della Floersch si è schiantata sulla torretta che ospitava fotografi e operatori tv. Tutti i feriti sono in ospedale. La gara, che in un primo momento era stata fermata, poi è ripresa ed è stata vinta dal pilota britannico Dan Ticktum. La Floersch gareggia in F3 dal marzo di quest'anno.