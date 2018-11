Corte di giustizia Ue: "L’Italia recuperi Ici non versata da Chiesa"

Lo Stato italiano deve recuperare l'Imposta comunale sugli immobili (Ici) non pagata dalla Chiesa. È quanto hanno stabilito i giudici della Corte di giustizia dell'Unione europea, ribaltando la decisione della Commissione europea del 2012 e annullando la sentenza del Tribunale Ue del 2016, che avevano sancito "l'impossibilità di recupero" delle imposte pregresse dovute da enti non commerciali, sia religiosi sia no profit, "a causa di difficoltà organizzative". I giudici con il nuovo verdetto hanno ritenuto invece che tali circostanze costituiscano mere "difficoltà interne all'Italia", imputabili esclusivamente allo Stato italiano e che quindi si debba procedere con il recupero delle somme. Respinto invece il ricorso sull'Imu (COME SI CALCOLA L'IMU).

Il ricorso della scuola Montessori di Roma

Il ricorso accolto dalla Corte di giustizia è stato promosso dalla scuola elementare Montessori di Roma contro la sentenza del Tribunale Ue del 15 settembre 2016, che in primo grado aveva ritenuto legittima la decisione della Commissione europea di non recupero nei confronti di tutti gli enti non commerciali, sia religiosi sia no profit, di una cifra che, secondo stime dell'Anci, si aggira intorno ai 4-5 miliardi di euro. La Commissione aveva infatti riconosciuto all'Italia l'"assoluta impossibilità" di recuperare le tasse non versate nel periodo 2006-2011, dato che sarebbe stato "oggettivamente" impossibile sulla base dei dati catastali e delle banche fiscali, calcolare retroattivamente il tipo d'attività (economica o non economica) svolta negli immobili di proprietà degli enti non commerciali, e calcolare l'importo da recuperare.

Scuola Montessori: Davide ha battuto Golia

"Siamo molto contenti, è stata una lunga battaglia, ma alla fine Davide ha battuto Golia", hanno commentato all'Ansa le titolari della Scuola Montessori di Roma. "Abbiamo fatto questa battaglia rappresentando l'imprenditoria laica e democratica che voleva contrastare i privilegi che distorcevano e distorcono la vita economica del Paese", hanno spiegato le titolari della scuola che ha circa 150 studenti e si trova alla Balduina.

Il nuovo verdetto

La Montessori, sostenuta dai Radicali, nell'aprile 2013 fece ricorso contro la Commissione, ma nel 2016 il Tribunale Ue confermò appunto l'impossibilità di recuperare quanto dovuto. La Corte di giustizia, pronunciatasi in Grande Chambre, ha invece annullato sia la decisione della Commissione europea che la sentenza del Tribunale Ue, spiegando che tali circostanze costituiscono mere "difficoltà interne" all'Italia, "esclusivamente ad essa imputabili", non idonee a giustificare l'emanazione di una decisione di non recupero. La Commissione europea, si legge nella sentenza, "avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio l'esistenza di modalità alternative volte a consentire il recupero, anche soltanto parziale, delle somme". Inoltre, ha ricordato che i ricorrenti erano situati "in prossimità immediata di enti ecclesiastici o religiosi che esercitavano attività analoghe" e dunque l'esenzione Ici li poneva "in una situazione concorrenziale sfavorevole (...) e falsata". La Corte di giustizia ha ritenuto invece legittime le esenzioni dall'Imu, l'imposta succeduta all'Ici, introdotte dal governo Monti, anch'esse oggetto di contestazione da parte dei ricorrenti. È "una sentenza storica" e ora, "se l'Italia non dovesse recuperare gli aiuti, si aprirebbe la via della procedura di infrazione, con altri costi a carico dei cittadini italiani": è quanto ha detto all'Ansa l'avvocato Edoardo Gambaro, legale della Montessori.

