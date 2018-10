Un uomo armato ha aperto il fuoco all'interno della sinagoga 'The Tree Life' in Squirrel Hill, a Pittsburgh negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Cbs ci sarebbero almeno otto morti e diversi feriti. L'uomo è entrato nel luogo di culto e sparando avrebbe urlato "tutti gli ebrei devono morire". Poi avrebbe fatto fuoco anche contro la polizia accorsa sul posto. Dopo essersi barricato all'interno della sinagoga, il killer è stato fermato dagli stessi agenti.

Il killer fermato

L'uomo bloccato sarebbe un 46enne. "Il sospetto è in custodia della polizia. Ci sono diversi morti", hanno fatto sapere gli agenti non precisando il numero delle vittime. La sinagoga era piena di fedeli, come in ogni sabato. "Stiamo lavorando per assicurarci che l'aree sia sicura'', ha aggiunto la polizia, sottolineando che l'uomo armato ha sparato anche a tre agenti. Il sospettato - secondo indiscrezioni - sarebbe anche ferito.

Rafforzata sicurezza in sinagoghe NYC, il tweet di Trump

Dopo la sparatoria, nella città della Pennsylvania, la polizia di New York ha rafforzato le misure di sicurezza nelle sinagoghe della Grande Mela. Lo riferiscono fonti del New York Police Department alla Nbc. Il presidente Donald Trump ha seguito gli eventi di Pittsburgh: ''Se siete nell'area di Squirrel Hill restate al riparo'', ha scritto Trump su Twitter.