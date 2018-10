Leicester, l’elicottero del presidente si schianta fuori dallo stadio

Shock a Leicester, in Gran Bretagna. In serata l’elicottero dei proprietari del club che milita in Premier League si è schiantato proprio nei pressi dello stadio, il King Power Stadium. Le immagini (FOTOGALLERY) mostrano il mezzo avvolto dalle fiamme, ma non si sa ancora chi c’era a bordo. L'elicottero è di proprietà del presidente thailandese della squadra Vichai Srivaddhanaprabha, che era presente allo stadio per vedere la partita tra Leicester e West Ham. La zona è stata chiusa, mentre lo stadio è stato evacuato.

I messaggi su Twitter dei giocatori

Subito dopo l'incidente, alcuni giocatori hanno postato su Twitter alcuni messaggi in segno di vicinanza. Tra questi c'è Jamie Vardy, che ha pubblicato una serie di emoticon le mani in preghiera. Subito dopo anche Harry Maguire, difensore del Leicester. Stesse emoticon anche per lui, come per Ndidi, Zabaleta e Mendy del City: "Pensieri e parole per tutti coloro che sono interessati allo schianto dell'elicottero. Spaventoso". Anche il Nottingham Forest ha voluto far sentire la sua vicinanza: "I nostri pensieri sono tutti per il Leicester".