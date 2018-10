Khashoggi, Trump: "Un fiasco totale, mi sento tradito da Riad"

Un fiasco totale. Così il presidente americano Donald Trump ha definito la gestione da parte dell’Arabia Saudita del caso del reporter Jamal Khashoggi, dissidente ucciso nel consolato del Regno a Istanbul, in Turchia (LE TAPPE DEL CASO). “L’uccisione non sarebbe mai dovuta avvenire”, ha proseguito Trump affermando di sentirsi "tradito" da Riad. Per il presidente americano il tentativo di Riad di occultare l'uccisione è "una delle coperture peggiori della storia" e ha annunciato, come ha fatto anche il primo ministro inglese May, che sarà negato o revocato il visto ai 21 sauditi sospettati di essere coinvolti nell'assassinio di Khashoggi. Poi in un'intervista al Wall Street Journal ha ipotizzato una responsabilità diretta del principe saudita Mohammad bin Salman: "Se ha un ruolo nella vicenda? Beh, il principe gestisce le cose laggiù - risponde Trump - e quindi se qualcuno dovesse essere responsabile, sarebbe lui".

Le parole di Erdogan

Le parole di Trump arrivano dopo quelle del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, che ha contestato la versione di Riad secondo cui il reporter saudita sarebbe stato ucciso da alcuni agenti nel corso di una rissa avvenuta lo scorso due ottobre nel consolato di Istanbul. “E’ stato un selvaggio omicidio premeditato, ha sottolineato il presidente turco, i responsabili vanno processati in Turchia”. Erdogan ha poi reclamato un'indagine indipendente rispetto a quella guidata dal principe saudita Mohammad bin Salman.



Fatto a pezzi nel consolato

E mentre molte società e leader occidentali hanno boicottato la conferenza economica di Riad (nota come la “Davos del deserto”), l’intelligence turca ha fatto trapelare alcuni dettagli sull'uccisione di Khashoggi che sarebbe stato torturato e fatto a pezzi nel consolato. Circostanza che trova conferme nel ritrovamento di parti del corpo del giornalista nel giardino della residenza del console saudita a Istanbul, a poche centinaia di metri dalla sede del consolato dove Khashoggi è stato ucciso. Dopo un iniziale diniego le autorità saudite hanno dato l'autorizzazione alla polizia turca per effettuare un'ispezione nei pozzi del giardino. Secondo l’agenzia Reuters inoltre, Saud al-Qahtani, potente advisor del principe coronato rimosso dall'incarico nel giorno in cui i sauditi hanno ammesso l'uccisione del reporter, si sarebbe collegato via Skype con la stanza del consolato dove veniva tenuto Khashoggi, dicendo: "Portatemi la testa di quel cane".