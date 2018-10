Afghanistan al voto nel sangue, 50 morti in attacchi durante elezioni

Circa 50 morti e oltre cento feriti: è questo il bilancio, ancora parziale, di diversi attentati che hanno insanguinato le elezioni in Afghanistan. Un attacco suicida ha colpito un seggio elettorale a Kabul, provocando - secondo il portavoce del ministero dell’Interno - almeno 15 vittime e sessanta feriti. Esplosioni e feriti anche in altre parti della città. I talebani, poi, hanno preso di mira i seggi elettorali con colpi di mortaio a Nangarhar, Kunduz, Ghor, Kunar e altre province.

L’esplosione in un seggio di Kabul

L’esplosione a Kabul che ha provocato più vittime è avvenuta nella zona settentrionale della città. Tra i morti anche un bambino e 8 agenti di polizia. Basir Mujahid, portavoce della polizia di Kabul, ha spiegato che l'attentatore suicida è stato individuato dagli agenti e si è fatto esplodere prima che potesse entrare all'interno del seggio. Ma gli episodi di violenze in città sono stati diversi. Altri poliziotti e civili, ad esempio, sono rimasti feriti durante le operazioni per disinnescare un congegno esplosivo improvvisato trovato vicino a un seggio.

Gli altri attacchi

Attacchi si sono verificati anche in altre parti del Paese. Alcuni funzionari della provincia orientale di Nangarhar hanno dichiarato che nella zona sono state uccise almeno 20 persone. Decine i feriti. Vittime anche nella provincia settentrionale di Kunduz: almeno cinque persone sono morte negli attacchi dei talebani. I talebani, ha raccontato il portavoce del governatore locale, hanno teso un'imboscata e ucciso quattro poliziotti anche nella provincia centrale di Ghor. Nella provincia di Kunar, poi, gli insorti hanno sparato colpi di artiglieria sulle strade che conducono ai seggi. Segnalate violenze anche a Badakhshan, Balkh e in qualche altra provincia.

Le elezioni parlamentari

In Afghanistan oggi i seggi erano aperti per le elezioni parlamentari. Dopo una campagna elettorale segnata dalla violenza, in tutto il Paese erano state schierate le forze di difesa: circa 70mila il numero di agenti coinvolti. Alla vigilia delle elezioni due candidati erano stati uccisi, mentre il voto a Kandahar è stato rimandato di una settimana dopo che una guardia ha ucciso il potente capo della polizia provinciale. La Commissione elettorale indipendente ha dichiarato che sono stati 8,8 milioni gli afghani che si sono registrati al voto e che già un'affluenza di 5 milioni sarebbe un successo. Il portavoce della commissione, Aziz Ismaili, ha spiegato che non saranno pubblicati risultati prima di metà novembre e che i risultati finali non saranno disponibili prima di dicembre.