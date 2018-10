Brexit, Politico: "C’è l’accordo". I media inglesi smentiscono

"L'accordo sulla Brexit è stato trovato". A sostenerlo è Politico.eu che cita tre fonti diplomatiche. Dalle prime informazioni, emerge che il negoziatore britannico Dominic Raab e quello dell’Ue Michel Barnier avrebbero raggiunto l’intesa, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. I due si sono incontrati a sorpresa nel pomeriggio a Bruxelles. Ma i media britannici frenano: Dominic Raab ha fatto sapere che per ora resta a Bruxelles per continuare i colloqui anche domani, twitta George Parker, del Financial Times. Mentre l'agenzia Pa cita una fonte di alto livello del governo di Theresa May, secondo la quale non "è interesse dell'Ue" dare in questa fase per scontata un'intesa che in effetti ancora non ci sarebbe, in particolare sul nodo dell'Irlanda del Nord.

Riunione straordinaria dei 27 ambasciatori europei

Sempre nella capitale belga, per le 18.30, sono stati convocati i 27 ambasciatori europei per una riunione straordinaria proprio sulla Brexit. Nell’incontro, secondo quanto riferito da fonti diplomatiche all’Ansa, si attendono notizie di pochi passi avanti nella trattativa per il divorzio con Bruxelles e sembra che il negoziato riprenderà domani. Intanto, però, l’incontro con gli sherpa dei 27 Paesi dell'Ue su Brexit, previsto proprio per domani, è stato cancellato.

Attesa per il Consiglio europeo su Brexit

L’incontro tra il ministro britannico per la Brexit Raab e Barnier, e la decisione di convocare la riunione straordinaria dei 27 ambasciatori, arrivano a pochi giorni di distanza dal prossimo Consiglio europeo (17 e 18 ottobre) che avrà al centro soprattutto la questione della Brexit e che prevede, per la sera del 17 ottobre, una cena tra i 27 capi di Stato e governo Ue, prima del vertice del giorno dopo.

