Fiera del libro di Francoforte 2018, al via la 70esima edizione

Torna la fiera del libro di Francoforte. Dal 10 al 14 ottobre la città tedesca ospiterà editori, agenti, autori e addetti ai lavori dell'editoria internazionale. Inoltre negli ultimi due giorni della manifestazione anche il grande pubblico potrà partecipare ad eventi, workshop, presentazioni, incontri con l'autore e a tanti altri appuntamenti che gli oltre settemila espositori hanno contribuito a organizzare. Ad aprire l'edizione di quest'anno è l'autrice nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. In occasione della manifestazione, AIE ha presentato alcuni dati dell'editoria italiana, che nel mercato interno non cresce, ma che acquista forza sugli scenari internazionali.

"Questo è il tempo del coraggio"

Chimamanda Ngozi Adichie, autrice di "Dovremmo essere tutti femministi" e "Americanah", è stata uno degli speaker dell'inaugurazione e ha presieduto all'apertura del nuovo spazio Frankfurt Pavillion. "Questo è il tempo del coraggio - ha detto nel suo discorso la scrittrice nigeriana -. Di dire che una bugia è una bugia, di sapere che cosa è vero e cosa no. Ed è anche il tempo di una nuova narrazione, che rappresenti la diversità delle voci. E non perché siamo politicamente corretti, ma perché vogliamo essere accurati, rappresentare la realtà nella sua complessità".

I dati AIE

L'editoria italiana che si affaccia alla fiera del libro di Francoforte 2018 è più internazionale. Riesce a vendere i diritti degli autori italiani sui mercati stranieri con più facilità, come dimostra il +10,1% del 2017. Sa realizzare coedizioni con realtà straniere specialmente nel campo dell'editoria illustrata. Secondo l'AIE il trend riguarderà anche il 2018. Tuttavia sul fronte interno la crescita del libro è ferma, in linea con l'andamento dei consumi delle famiglie che si attestano su un +0,1% nel secondo trimestre. Dal Rapporto si rileva la vivacità del libro per ragazzi e l'editoria si conferma la principale industria culturale del paese con 2,773 miliardi di euro di fatturato nel 2017 che diventano 3,104 miliardi di euro, considerando il peso di Amazon (stimato da Aie) e l'usato (il cosiddetto "secondo mercato").

L'omaggio a Inge Feltrinelli

Oggi si inaugura, alla presenza del ministro Alberto Bonisoli, lo Spazio Italia. In tale occasione si è scelto di dedicare un ricordo speciale a Inge Feltrinelli, scomparsa il 20 settembre, con gli interventi di Achille Mauri, presidente di Messaggerie Italiane e di Ricardo Franco Levi, presidente dell'AIE. Allo stand collettivo di oltre 500 metri quadri organizzato da AIE, Ministero dello Sviluppo economico e ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane - sono riuniti 133 editori, più della metà dei 249 editori italiani complessivamente in fiera. "Questa numerosa presenza dell'editoria nazionale alla Buchmesse, una delle maggiori fiere del settore a livello mondiale - ha detto il ministro Bonisoli - assume particolare valore in vista della preparazione della partecipazione dell'Italia come Paese Ospite d'Onore nel 2023. Abbiamo il tempo per definire le linee programmatiche sulla base delle quali presenteremo la cultura italiana al mondo".

Fiera del libro di Francoforte: info e biglietti

La fiera del libro di Francoforte 2018 aprirà al pubblico sabato 13 ottobre dalle 9 alle 18.30 e domenica 14 ottobre dalle 9 alle 17.30. Il biglietto giornaliero per i visitatori costa 20 euro e si può acquistare online sul sito ufficiale dell'evento.