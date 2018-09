Calo record delle domande di asilo in Italia: -60% rispetto al 2017 e -23% sul trimestre. A dirlo sono i dati Eurostat, diffusi il 25 settembre. Nel secondo trimestre del 2018 in Italia ci sono state 20.500 richieste di asilo in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, e 4.500 in meno rispetto al primo trimestre 2018. "E' il Paese con il calo assoluto di domande più accentuato" della Ue, scrive Eurostat, "seguito da quello della Germania (-12.000 sull'anno). Invece in Spagna è salito di 6.600 e in Grecia di 5.800, sempre su base annua.

La maggior parte delle domande in Germania

Complessivamente, dai dati Eurostat emerge che nel secondo trimestre di quest'anno le persone provenienti da paesi terzi dell'UE che hanno chiesto asilo per la prima volta in Europa sono state 137.000, un numero intorno ai livelli registrati nel 2014, prima dei picchi del 2015 e del 2016.

Il numero più elevato di richiedenti asilo nel secondo trimestre del 2018 è stato registrato in Germania (con 33.700 richiedenti, ovvero il 25% di tutti i richiedenti negli Stati membri dell'UE), seguita da Francia (26.100, 19%), Grecia (16.300, 12%), Spagna (16.200, 12%) e Italia (13.700, 10%). Questi 5 Stati membri rappresentano insieme il 78% di tutti i nuovi richiedenti nell'UE.

Calo record in Italia

L'Italia, con 20.500 richieste in meno, è stato il paese con il calo più netto nel numero di richiedenti asilo, seguito dalla Germania (12.000 candidati in meno). Al contrario, in Spagna il numero di richiedenti asilo è aumentato di 6.600, in Grecia di 5.800 rispetto allo stesso trimestre di un anno fa. Estonia, Ungheria e Lettonia hanno registrato il calo maggiore di domande, (più del 70% in meno ciascuno).

I cittadini siriani rimangono in testa per quanto riguarda la nazionalità dei richiedenti, aggiunge Eurostat: dei 18.300 siriani che hanno presentato domanda di asilo per la prima volta nell'UE nel secondo trimestre del 2018, il 44% è stato registrato in Germania (8.100) e il 27% in Grecia (4.900). Il 31% degli afgani (2.800) ha presentato domanda di asilo in Francia e il 35% di iracheni (2.900) in Germania.