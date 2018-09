Crimea, fuoriprogramma al safari: leone sale su auto e si fa coccolare

Si chiama Filya, ha due anni, ed è un leone molto affettuoso. Lo dimostra questo video, girato al Taigan Safari Park in Crimea, in cui si vede il grosso felino cercare le carezze dei visitatori. I turisti che sono entrati in contatto con il leone "affettuoso" hanno preso parte a una delle attrattive del parco ucraino: la passeggiata con i leoni. Solitamente gli animali che vengono a contatto con i visitatori sono mansueti e si lasciano accarezzare. Come fa Filya, che anzi quelle carezze le va proprio a cercare, salendo a bordo del piccolo pulmino che sta portando a spasso i turisti nel parco. Prima dall'inserviente, il 50enne Oleg Zubkov, che addirittura è costretto a scendere dal posto di guida. Poi accomodandosi tra le passeggere nel retro del mezzo per farsi coccolare, addirittura leccando il viso a una di loro. “Chi non vuole stargli troppo vicino può scendere”, dice Zubkov rivolto alle turiste, che rispondono: “No, vogliamo restare”. Sudafrica, bracconieri uccisi da un branco di leoni