Gaffe di Trump: sbaglia i colori della bandiera degli Stati Uniti

Il presidente americano Donald Trump non conosce la bandiera Usa. È questo il dubbio che sorge guardando le foto della visita ad un ospedale per bambini in Ohio: nel foglio che Trump ha davanti i colori della bandiera sono sbagliati e una riga orizzontale blu compare al posto della tradizionale alternanza bianca e rossa.

Gaffe ripresa su Twitter

L'immagine è stata pubblicata su Twitter dal Segretario della Salute degli Stati Uniti, Alex Azar: il presidente è intento a colorare di blu le bande orizzontali della bandiera americana, che dovrebbero invece essere bianche o rosse. La gaffe non è sfuggita al web che ha commentato con ironia, suggerendo che stesse disegnando, in realtà, la bandiera russa. Altri, invece, ipotizzano che l’errore sia stato fatto inizialmente da uno dei bambini e che, quindi, la foto sia fuorviante.

Il precedente

Trump non sarebbe nuovo a gaffe sui simboli degli Stati Uniti. Nell'aprile del 2017, per esempio, durante le celebrazioni della sua prima Pasqua alla Casa Bianca, dimenticò di mettere la mano sul cuore nel corso dell'inno nazionale. Fu la moglie Melania a redarguirlo e, anche in quel caso, l'immagine fece il giro del web.