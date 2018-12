Francia, si dimette ministro Ecologia: ambiente non è priorità governo

Nicolas Hulot, ministro della Transizione ecologica francese, ha deciso di lasciare il governo. Una scelta, annunciata ai microfoni di France Inter, motivata dalla sensazione che l’ecologia e i temi ambientali non siano una priorità per l’esecutivo.

In 14 mesi solo “piccoli passi” in campo ambientale

Al momento dell’intervista, Hulot ha spiegato che non aveva ancora avvertito delle dimissioni né il premier Edouard Philippe né il presidente Emmanuel Macron. “È stata una decisione pesante, la più difficile della mia vita”, ha detto, ma alla quale ha ammesso di pensare già da diverso tempo. Hulot ha poi aggiunto che in campo ambientale in 14 mesi sono stati fatti solo “piccoli passi” e ha detto di essersi sentito “solo” sui temi ecologici. “Non voglio più mentire a me stesso, non voglio illudermi che la mia presenza al governo significhi che siamo all'altezza della sfida. Sono temi che condizionano tutti gli altri. Continuiamo a mantenere un modello economico responsabile di tutti i disordini climatici”, ha denunciato.

“Rammarico” di Parigi

Hulot è uno dei membri del governo francese più popolari. Interrogato sulle sue dimissioni a sorpresa, il portavoce del governo di Parigi Benjamin Griveaux ha espresso “rammarico” per la decisione, “rendendo omaggio al lavoro” fatto dal ministro in questi mesi.