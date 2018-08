Nuovo terremoto in Indonesia, torna la paura a Lombok. Magnitudo 6.3

Genova, il governo: proposta Autostrade non blocca revoca concessione

Non cambia la strategia dell’esecutivo dopo la conferenza stampa in cui sono stati annunciati la costruzione di un nuovo ponte in 8 mesi e un fondo per le vittime. Di Maio: “Elemosina”. Salvini: “Minimo sindacale”. E Palazzo Chigi stanzia 28.5 milioni per l’emergenza