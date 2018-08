Nave Aquarius bloccata in mare, Catalogna e Corsica offrono porti

La Catalogna ha offerto tre porti per lo sbarco dei 141 migranti a bordo della nave Aquarius. Il governo spagnolo ha annunciato che sta negoziando con l'Ue. E anche la Corsica, coi suoi scali marittimi, si dice disponibile "per un aiuto umanitario d'urgenza". Lo stallo sulla situazione dell'imbarcazione della ong Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, sembra potersi sbloccare a breve dopo che per diversi giorni è rimasta senza uno scalo sicuro in cui attraccare dopo i no di Italia, Spagna e Malta. Da venerdì scorso l’imbarcazione è in stand-by tra le acque del Mediterraneo. Ora il presidente della Catalogna Quim Torra ha messo ha disposizione della Aquarius i porti di Palamos (Girona), Villanova (Barcellona) e Rapita (Tarragona). Anche il presidente del consiglio esecutivo della Corsica, Gilles Simeoni, ha detto: "I nostri porti restano disponibili per un aiuto umanitario d'urgenza" per l'Aquarius.

Trattativa Spagna-Ue

Il governo spagnolo fa sapere che sta continuando a "negoziare intensamente" con la Commissione Ue e "altri Paesi" per trovare una "risposta comune" sul caso della nave Aquarius. Secondo El Pais, che cita fonti della Moncloa, l'esecutivo di Pedro Sanchez "auspica" che l'intesa "si trovi al più presto" e spera di arrivare a un accordo "entro le prossime ore", e sottolinea che la linea di Madrid è "condivisa" da Germania, Francia e Portogallo.

Allarme malnutrizione a bordo

La situazione a bordo della nave, intanto, è molto difficile e nella mattina del 14 agosto, Msf in un tweet ha lanciato l’allarme: “A bordo di #Aquarius la maggior parte delle 105 persone provenienti da #Eritrea e #Somalia soffre di #malnutrizione cronica. Stiamo fornendo cibo proteico arricchito con vitamine. Le persone sono ben idratate e il team medico monitora attentamente il loro stato”. Nel mentre, Gibilterra ha deciso di ritirare la sua bandiera dalla Aquarius dopo aver chiesto all'ong di abbandonare le attività di salvataggio, per le quali non è registrata in territorio britannico, e ritornare all'attività di ricerca. Dall’imbarcazione sperano in un intervento dell’Ue.

“Chiederemo bandiera tedesca”

All’annuncio del ritiro della bandiera di Gibilterra, il coordinatore dei soccorsi della nave Aquarius, Nicola Stalla, ha annunciato che “è probabile che chiederemo alle autorità tedesche di battere bandiera della Germania visto che la nave precedentemente era immatricolata e di proprietà tedesca. In ogni caso chiederemo bandiera ad un altro Paese e almeno fino al 20 agosto faremo ancora riferimento a Gibilterra”. La nave, di proprietà tedesca, nel 2009 era stata registrata a Gibilterra per fare ricerca, ma dal 2016 era stata noleggiata da Sos Mediterranee e Médecins sans Frontières per attività di salvataggio. Intervistato dal quotidiano La Stampa, Stalla ha auspicato una svolta rapida della situazione della Aquarius. "Dovrebbe intervenire l'Unione europea, in modo veloce, efficace e definitivo", ha detto.

Il dibattito sulla Aquarius: il no dell'Italia

Nella giornata di ieri, 13 agosto, si è registrato il netto no da parte delle autorità italiane a concedere un porto di sbarco per la Aquarius. Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, aveva detto che l’imbarcazione poteva andare ovunque, ma non in Italia, arrivando poi allo scontro con il sindaco di Napoli, Luigi De Magistriis, che, invece, voleva accogliere i migranti che sono fermi tra Malta e la Sicilia. Sulla stessa linea del vicepremier si era mosso anche il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, che aveva sollecitato un intervento di Londra, dato che la Aquarius batte bandiera di Gibilterra.

Data ultima modifica 14 agosto 2018 ore 15:08