Migranti su Aquarius, scontro Barcellona-Madrid. Salvini dice no

Il Comune di Barcellona si è offerto di accogliere i 141 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Aquarius, ma per il governo di Madrid "la Spagna non è il porto più sicuro secondo la legge". Secondo quanto riferito dai media spagnoli, la vice sindaco di Barcellona con delega ai diritti sociali, Laia Ortiz, ha detto durante una conferenza stampa che la città “anche in questo caso si offre di ospitare i migranti", proposta però non accolta dal governo centrale di Madrid. Un no che arriva dopo che il governo di Pedro Sanchez, lo scorso giugno, aveva autorizzato l’attracco della stessa Aquarius nel porto di Valencia. La nave della ong SOS Méditerranée resta in attesa di un approdo sicuro dove sbarcare i 141 migranti salvati a largo della Libia.

Salvini: “Può andare dove vuole, non in Italia!”

Dall'Italia è secco il no del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Nave ong Aquarius con altri 141 immigrati a bordo: proprietà tedesca, noleggiata da Ong francese, equipaggio straniero, in acque maltesi, battente bandiera di Gibilterra - ha scritto su Twitter - Può andare dove vuole, non in Italia! Stop trafficanti di esseri umani e complici, #portichiusi e #cuoriaperti".

Toninelli: “Il Regno Unito si assuma le sue responsabilità”

La nave Aquarius, denunciano le ong Sos Méditerranée e Medici Senza Frontiere, è “sempre più sola” nel suo viaggio verso l'Europa e le organizzazioni chiedono ai governi Ue di “assegnare un luogo sicuro di sbarco più vicino possibile”. Un luogo che, secondo il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dovrebbe essere fornito dal Regno Unito. “L'Ong Aquarius è stata coordinata dalla Guardia Costiera libica in area di loro responsabilità. La nave è ora in acque maltesi e batte bandiera Gibilterra. A questo punto il Regno Unito si assuma le sue responsabilità per la salvaguardia dei naufraghi", ha scritto Toninelli su Twitter. Ieri i migranti soccorsi da Aquarius hanno raccontato che almeno 5 navi sono transitate a vista delle loro barche e hanno proseguito senza prestare alcuna assistenza.

Commissione Ue: “In contatto con Paesi per destinare i migranti”

Del caso Aquarius si occupa anche l’Unione Europea: "La Commissione Ue è in contatto con un numero di Stati membri, che ci hanno contattato", per la suddivisione dei migranti, e quindi i Paesi cui destinarli. "Come abbiamo fatto per casi precedenti, siamo pronti a prestare il nostro pieno sostegno e peso diplomatico, per una rapida soluzione". Così Tove Ernst, una portavoce dell'esecutivo comunitario, senza precisare quanti e quali siano i Paesi con cui la Commissione è in contatto. La Commissione Ue aiuta a coordinare i Paesi ma non ha competenza per individuare il porto di sbarco della nave.

Data ultima modifica 13 agosto 2018 ore 15:21