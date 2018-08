Spari a Manchester, 10 feriti. Ancora ignoti i responsabili e le cause

È di dieci feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni ma non in pericolo di vita, il bilancio di una sparatoria avvenuta stanotte a Manchester, in Inghilterra. Secondo quanto riferito dall'Associazione della Stampa Britannica, intorno alle 2:30 ora locale, nel quartiere di Moss Side nel centro di Manchester, la polizia è intervenuta in seguito ad alcuni colpi di arma da fuoco sparati non si sa da chi.

Ancora ignoti i responsabili e le cause

Gli agenti hanno trovato i dieci feriti e "stanno cercando di stabilire le cause e i responsabili dell'attacco", ha riferito il coordinatore delle indagini, Debbie Dooley, spiegando che l'area sarà pattugliata e controllata nei prossimi giorni.

Si era da poco conclusa una festa per le strade

Nella zona in cui è avvenuta la sparatoria c'erano diverse persone perché si era da poco conclusa una festa caraibica. "Al momento le vittime ricoverate negli ospedali - ha detto Dooley - sono curate per ferite di diverso tipo, più o meno gravi, ma nessuna di loro sembra essere in pericolo di vita".

L'attentato alla Manchester Arena

Nel maggio dello scorso anno, Manchester fu teatro di un attacco suicida durante il concerto di Ariana Grande nella Manchester Arena. Morirono 22 persone e centinaia rimasero ferite.