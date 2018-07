Terremoto in Indonesia di magnitudo 6.4, epicentro a Lombok: 13 morti

Un terremoto di magnitudo 6.4 si è registrato sull'isola indonesiana di Lombok alle 5:47 ora locale (00:47 in Italia) provocando almeno 13 morti. Secondo le autorità locali, il bilancio è ancora provvisorio. Le vittime e i feriti sono per lo più stati colpiti da lastre di cemento cadute dagli edifici.

Decine di edifici danneggiati

Il sisma ha danneggiato decine di palazzi ed è durato circa 10 secondi, facendo fuggire in strada e nei campi i residenti. Danneggiato anche l'ingresso al famoso Parco nazionale del vulcano Rinjani, immediatamente chiuso per paura di frane. Non si segnalano invece al momento danni o vittime sulla vicina isola di Bali.

L'isola turistica di Lombok

Come Bali, Lombok è conosciuta per la bellezza delle sue montagne e delle spiagge incontaminate. Hotel e altri edifici in entrambe le località non sono autorizzati a superare l'altezza delle palme da cocco. Tutta l'Indonesia è soggetta a terremoti frequenti a causa della sua posizione sulla 'Cintura di fuoco', un arco di vulcani e linee di faglia nel bacino del Pacifico.

