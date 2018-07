Pedofilia, il Papa accetta le dimissioni del cardinale McCarrick

Papa Francesco ha accettato le dimissioni di cardinale Theodore McCarrick, accusato di pedofilia. Nella serata del 27 luglio, spiega un comunicato stampa della Santa Sede, Bergoglio ha ricevuto la lettera con cui McCarrick, arcivescovo emerito di Washington, “ha presentato la rinuncia da membro del Collegio cardinalizio”.

Le indicazioni di Bergoglio

“Il Papa – afferma la nota - ne ha accettato le dimissioni e ha disposto la sua sospensione dall'esercizio di qualsiasi ministero pubblico, con l'obbligo di rimanere in una casa che gli verrà indicata, per una vita di preghiera e penitenza, fino a quando le accuse di abusi a suo carico siano chiarite dal processo canonico”.

Le accuse a McCarrick

McCarrick, 88 anni, è accusato tra l'altro di aver abusato di un adolescente 45 anni fa, quand'era ancora un semplice prete a New York. Altre accuse riguardano presunti rapporti con seminaristi adulti. L'arcivescovo emerito ha professato la propria innocenza e le indagini sono tuttora in corso. Nei giorni scorsi, uno dei principali collaboratori del Pontefice, il cardinale di Boston Sean O'Malley, che da tempo si batte contro la pedofilia nella Chiesa ed è presidente della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, ha diffuso una nota sostenendo che nel caso McCarrick “le scuse non bastano”, ma occorre individuare procedure chiare e definite riguardanti le accuse di abusi sessuali a carico di vescovi e cardinali. L'ex arcivescovo di Washington è uno dei prelati in più alto grado mai coinvolti in accuse di abusi sessuali.