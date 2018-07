Giappone, ondata di calore: 30 morti

L'arcipelago giapponese nella morsa del caldo: in diverse regioni del Paese le temperature hanno superato i 38 gradi, con punte oltre i +40°C al Centro. Una trentina le vittime, tra cui un bambino di sei anni, mentre migliaia di persone sono state costrette al ricovero in ospedale.



L'allarme per il caldo record



Dopo le alluvioni che a inizio luglio hanno causato la morte di oltre 200 persone, il Giappone è ora alle prese con un'ondata di calore. Le autorità hanno lanciato l'allarme dopo che nella regione centrale le temperature hanno superato i 40 gradi. A Kyoto, per una settimana di fila, si sono raggiunti i 38 gradi, picchi simili di caldo non si erano mai registrati dall'inizio delle statistiche meteo, nel 1880. Un bimbo di sei anni è morto il 17 luglio scorso per un colpo di calore mentre era in gita con la classe nella prefettura di Aichi. È solo una delle circa 30 vittime che già si contano nel Paese, dove in totale sarebbero 10mila le persone ricoverate per problemi legati al caldo. L'ondata di calore sta inoltre complicando le attività di recupero nella zona occidentale del Giappone, quella colpita da frane e alluvioni, dove quasi 4.500 persone sono ancora sfollate.



I Giochi di Tokyo del 2020



Cresce la preoccupazione anche per l'Olimpiade che Tokyo ospiterà fra due anni dal 24 luglio al 9 agosto del 2020. Il calendario delle prove atletiche, annunciato il 19 luglio dal Cio, ha in parte tenuto conto del caldo previsto: ad esempio, le maratone e le marce partiranno alle 7 del mattino. Ma la federazione giapponese vorrebbe anticiparle ulteriormente, afferma il quotidiano francese Le Monde. Oltre agli atleti, il caldo potrebbe causare problemi al pubblico. Per ovviare in parte al rischio, gli organizzatori prevedono di installare in ogni sito interessato dai Giochi un dispositivo che in tempo reale dia contezza dei rischi di salute legati alle alte temperature.