Gaza, accordo tra Hamas e Israele per il cessate il fuoco

Hamas ha annunciato che è stato raggiunto un accordo con Israele per il cessate il fuoco a Gaza, dopo la giornata di violenze di ieri durante la quale sono stati uccisi 4 palestinesi e un soldato israeliano. Il portavoce di Hamas, Fawzi Barhoum, ha reso noto su Twitter che l'accordo con "gli occupanti", gli israeliani, è stato raggiunto con l'aiuto dell'Egitto e dell'Onu. Interpellata, una portavoce dell'esercito israeliano ha detto di non poter commentare questioni politiche, ma al momento Israele - che ieri ha attaccato 60 obiettivi a Gaza - non sta conducendo attacchi.

L’uccisione del soldato

Prima della tregua, a mettere in moto sul confine una reazione a catena di bombardamenti a Gaza e lanci di razzi su Israele, era stata l’uccisione di un soldato colpito dal fuoco dei palestinesi nel settore Sud della Striscia. L’uomo, ferito in modo grave e morto dopo il ricovero in ospedale, è stato ucciso da una ''cellula di terroristi'', ha detto il portavoce militare.

Gli aiuti Usa e l’opposizione di Hamas

Ieri, dalle pagine del Washington Post, tre collaboratori di Donald Trump (Jared Kushner, Jason Greenblatt e l'ambasciatore Usa in Israele David Friedman) hanno informato i due milioni di abitanti della Striscia che importanti aiuti economici internazionali destinati al rilancio della loro economia sono a portata di mano. Per riceverli, hanno aggiunto, occorrerà tuttavia che Hamas rinunci alle violenze "contro Israele e l'Egitto" e che ceda al presidente dell'Anp, Abu Mazen, la gestione della Striscia. "Parole arroganti - ha replicato Hamas - Quei funzionari si sono fatti portavoce dell'occupazione israeliana".

