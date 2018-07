Usa, barca turistica si rovescia per maltempo: morte 17 persone

Diciassette persone sono morte nello stato americano del Missouri, in seguito al rovesciamento di una barca turistica. Il mezzo, noto come "duck boat", si è rovesciato ed è affondato a causa di una tempesta che si è abbattuta sul Table Rock Lake, popolare attrazione turistica vicina alla città di Branson.

17 morti, 14 superstiti



Secondo quanto riferito dalla polizia locale, al momento dell'incidente sul mezzo viaggiavano 31 persone tra cui diversi bambini. Dopo l'allarme, sul posto sono accorsi i sommozzatori della polizia che stanno ancora cercando i quattro passeggeri attualmente considerati dispersi. Sette persone (quattro adulti e tre bambini) sono state portate all'ospedale: tra queste due avrebbero riportato ferite gravi. L'ultimo aggiornamento, reso noto dalla Missouri Highway Patrol ha confermato 17 morti: 4 persone inizialmente considerate disperse si sono aggiunte alle 13 vittime conteggiate in precedenza. 14, invece, i superstiti. Lo sceriffo ha inoltre precisato che il capitano del battello si è salvato, mentre il timoniere è rimasto vittima dell'affondamento. Non è al momento chiaro agli inquirenti se i passeggeri indossassero i giubbotti di salvataggio al momento del ribaltamento e se i finestrini della barca fossero aperti. "Si tratta di un'enorme indagine congiunta tra tutti noi, per capire cosa sia successo", ha aggiunto lo sceriffo della Contea di Stone, Doug Rader, precisando che i sommozzatori sono riusciti a localizzare la barca a 12 metri di profondità prima che raggiungesse una profondità finale di 24 metri.

Il messaggio del presidente Trump

Il governatore del Missouri, Mike Parson, ha dichiarato nel corso di una conferenza stampa: "Ora è solo il momento di pensieri e preghiere". Ha confermato che il suo staff era in contatto con quello del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Quest'ultimo è intervenuto sulla tragedia con un post dalla sua pagina di Twitter, esprimendo il suo "più profondo cordoglio alle famiglie e agli amici delle vittime", lamentando una "simile tragedia, una così grande perdita". Intanto, un testimone dell'evento, ha diffuso un video girato dalla terra ferma in cui si vede la "duck boat" vicina a un'altra nel tentativo di superare le acque mosse del lago. Il filmato mostra che una delle due imbarcazioni riesce a raggiungere la riva, mentre l'altra, respinta dal vento, viene infine ribaltata dalle onde. Il Table Rock Lake è una zona popolare tra i turisti: si trova nel Missouri del sud, al confine con l'Arkansas. Prima dell'incidente, sulla zona era stata lanciata l'allerta meteo per un forte temporale, con venti che soffiavano oltre i 90 km/h.

Che cos'è una "duck boat"?

Le barche turistiche note come "duck boat" si basano su un progetto – noto come Dukw - utilizzato durante la seconda guerra mondiale per trasportare personale e rifornimenti fra terra e acqua. Il Dukw è un camion anfibio a sei ruote motrici, realizzato negli Stati Uniti a metà degli anni '40 per trasportare persone e materiali a terra dove non esistevano strutture portuali. Circa 21mila DUKW sono stati prodotti per l'uso militare durante la seconda guerra mondiale. Molti sono serviti nel D-Day e nello sbarco in Normandia, dove il 40% delle forniture che sono sbarcate sulle spiagge viaggiavano su questi mezzi. I Dukw rimasero in servizio fino agli anni '70, per essere in seguito adattati a usi turistici. Sono pochi gli incidenti che hanno coinvolto le "duck boat" nel corso degli anni: il più grave si è registrato nel 1999, quando una barca è affondata nel lago Hamilton, nello stato dell'Arkansas. In quell'occasione 13 persone, tra cui tre bambini, morirono dopo essere rimasti intrappolati sotto la tettoia del veicolo.