Usa - Russia, vertice a Helsinki. Trump: rapporti mai peggio di così

"I rapporti tra Usa e Russia non sono mai stati peggiori di così". Con questo tweet di Donald Trump comincia la giornata dello storico vertice tra il presidente Usa e Vladimir Putin in Finlandia, a Helsinki (I PRECEDENTI NELLA STORIA). Le cattive relazioni tra i due Paesi, per la Casa Bianca, sarebbero dovute a anni "di follia e stupidità degli Stati Uniti e, ora, della strumentale caccia alle streghe" sul Russiagate. La responsabilità principale, scrive Trump sempre sui social, sarebbe del suo predecessore Barack Obama che "non ha fatto nulla" sulla sospetta ingerenza della Russia nelle elezioni Usa: "Ha detto che non poteva succedere, che non era un gran problema".

Putin: vertice è evento fondamentale per diplomazia

Molto diverse le parole con cui Putin ha anticipato il vertice: È l'"evento principale dell'estate, per quanto riguarda la diplomazia internazionale". Così il Cremlino ha definito Prima di questa occasione, il presidente americano e quello russo si sono incontrati solo due volte e "a margine" di vertici internazionali. Il primo incontro risale al G20 di Amburgo, nel luglio 2017, e il secondo allo scorso novembre, al summit Apec, in Vietnam. Mosca ha ripetuto che vede il presidente Usa come un "partner negoziale", nonostante il fatto che Trump abbia definito Putin un "rivale".

Le tappe del vertice di Helsinki

Sui tempi precisi del summit - al momento - si sa solo che l'incontro inizia alle 13 ora locale (le 12 in Italia). La giornata si apre con il faccia a faccia tra i due leader, seguito da una colazione di lavoro che vede colloqui allargati, a cui partecipano alcuni membri delle rispettive delegazioni. Si deciderà solo durante i meeting, come ha fatto sapere il Cremlino, se i due presidenti firmeranno una dichiarazione congiunta sui risultati del summit o semplicemente li annunceranno in conferenza stampa. L'assistente presidenziale russo ha poi spiegato che a Helsinki i presidenti potrebbero concordare sul fatto di continuare i loro contatti e di affrontare il tema di possibili visite reciproche a Mosca e Washington, comunque non prima delle elezioni di medio termine negli Usa previste a novembre.

Le critiche di Trump a Ue e Russia

L’incontro tra i due leader arriva all’indomani dell’attacco di Trump all’Ue. Il presidente americano ha definito un “nemico” l’Unione europea nel campo del commercio. Ma non ha risparmiato nemmeno Mosca dalle critiche: il Tycoon ha infatti indicato anche la Russia come un'antagonista "in certi aspetti", e la Cina "economicamente".