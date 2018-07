Giappone, il bilancio dell'alluvione sfiora i 200 morti

Continua a salire il bilancio delle vittime causate dall'alluvione che ha colpito il Giappone occidentale. Secondo gli ultimi dati sarebbero circa 200 i morti e settemila gli sfollati nei vari centri di accoglienza sparsi in tutto il Paese.

I danni agli edifici e il caldo

In base ai dati governativi, oltre 600 edifici pubblici sono stati danneggiati dal fango e quasi 210mila abitazioni non hanno ancora l'acqua corrente, mentre la temperatura ha superato i 30 gradi in diverse aree colpite dal disastro. Nella sola prefettura di Okayama, 15mila palazzi e abitazioni hanno riportato danni di severa entità in seguito all'alluvione e agli smottamenti. A complicare la situazione c'è, inoltre, il repentino aumento delle temperature nelle zone colpite dal maltempo. Uno dei principali problemi nei centri di evacuazione, spiegano i media giapponesi, rimane la scarsità dei bagni da campo e i rischi di disidratazione per le persone più anziane a causa del caldo.

Le operazioni di soccorso

L'aumento delle temperature unito alla diffusa penuria d'acqua nelle aree colpite dalle inondazioni continuano, inoltre, a suscitare timori di epidemie, dato l'elevato numero delle vittime. In base agli ultimi dati della polizia, risultano ancora disperse oltre 60 persone. Sono più di 70mila i soccorritori impegnati a setacciare detriti e fango nel tentativo di trovare coloro che ancora mancano dalle proprie case. Le operazioni, raccontano gli esperti, vengono però compromesse dal caldo che ora dopo ora continua a indurire il fango e a complicare le ricerche. Le carenze idriche causate dai danni hanno anche coinvolto diversi ospedali locali che sono stati obbligati a ritardare alcuni interventi chirurgici programmati e a trasferire pazienti in dialisi per poter sottoporli al trattamento.

L'impegno del governo

L'alluvione che dallo scorso 6 luglio ha colpito il Giappone, e che si è protratta per una settimana, è stata considerata il peggior disastro naturale abbattutosi sul paese negli ultimi 36 anni. Le forti piogge hanno provocato frane, inondazioni e uno straripamento dei fiumi costringendo oltre 2 milioni di residenti in 29 prefetture a fuggire dalle loro case. Venerdì 13 luglio, il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, si è riunito con i sopravvissuti per la seconda volta in questa settimana. La televisione ha mostrato il premier nella città di Seiyo, prefettura di Ehime, dove ha visitato le case danneggiate dal disastro e ha parlato con i residenti. Il governo giapponese ha riconosciuto un aumento dei disastri naturali innescato da piogge torrenziali e si è impegnato a prendere provvedimenti per minimizzare i danni di possibili incidenti futuri. "È un fatto innegabile che questo tipo di disastro dovuto a piogge torrenziali stia diventando più frequente negli ultimi anni", ha detto il portavoce del governo Yoshihide Suga ai giornalisti a Tokyo. "Preservare la vita e l'esistenza pacifica dei nostri cittadini - ha concluso - è il più grande dovere del governo".