Voli low cost, quali sono le regole per i bagagli a mano

Dimensioni e peso del bagaglio a mano sono alcune delle preoccupazioni di chi viaggia in aereo, soprattutto con le compagnie low cost. Dopo essere andati alla caccia del biglietto più economico, infatti, i viaggiatori cercano subito di capire quali sono le regole che le compagnie aeree impongono su valigie e trolley per evitare costi aggiuntivi o brutte sorprese in aeroporto.

Bagaglio a mano Ryanair

Ryanair ha di recente cambiato le regole sul bagaglio a mano. Le nuove disposizioni sono infatti entrate in vigore il 15 gennaio 2018. Da questa data, chi viaggia con la compagnia irlandese e più popolare low cost d'Europa, può portare due bagagli a mano in cabina soltanto se acquista l'imbarco prioritario. La tariffa prevista è di 5 euro al momento della prenotazione del volo oppure di 6 euro nel caso si decidesse di aggiungere il bagaglio in un secondo momento, fino a 30 minuti prima dell'imbarco. Tutti coloro che non acquistano l'imbarco prioritario devono lasciare (gratuitamente) il proprio bagaglio in stiva. Consentito a tutti, invece, di portare a bordo gratis una borsa piccola (o uno zaino), che non sia più grande di queste dimensioni: 35 x 20 x 20 centimetri. Come si legge sul sito di Ryanair, "la mancata osservanza delle regole comporta il pagamento di una penale pari a 50 euro per articolo al gate di partenza e potrebbe causare ritardi per tutti i passeggeri a bordo". Il secondo bagaglio a mano deve invece rientrare nelle classiche dimensioni 55 x 40 x 20 cm e deve entrare nel misuratore al gate d’imbarco.

Bagaglio a mano easyJet

Per quanto riguarda easyJet, si può portare un solo bagaglio a mano a bordo per persona. Come si legge sul sito della compagnia britannica, “non ci sono limiti di peso” ma il passeggero deve “essere in grado di sollevarlo e riporlo nell'alloggiamento superiore”. Le dimensioni massime consentite sono di 56 x 45 x 25 centimetri, maniglie e ruote comprese. Se il bagaglio supera le dimensioni viene imbarcato in stiva e al passeggero verranno addebitati i costi, calcolati sulla base di una tabella relativa agli oneri di viaggio. Non tutti i bagagli a mano potranno essere portati sull'aereo, ma la compagnia segue una procedura di ordine di arrivo al gate. I clienti easyJet Plus, titolari di un biglietto Flexi o di un posto con più spazio per le gambe, potrranno portare a bordo un ulteriore piccolo bagaglio di 45 x 36 x 20 centimetri adatto a essere posizionato sotto il sedile. Anche qui, se non dovessero essere rispettate le condizioni, verrà richiesto il pagamento di un supplemento pari a 50 euro.

Bagaglio a mano Vueling

Su Vueling il limite di peso del bagaglio a mano è di 10 chilogrammi, con dimensioni massime 55 x 40 x 20 centimetri senza nessun costo aggiuntivo. Possibile portare anche una borsa o una valigetta più piccola delle dimensioni massime di 35 x 20 x 20 centimetri e un sacchetto con gli eventuali acquisti fatti in aeroporto. Entrambi devono poter entrare nello spazio sotto la poltrona di fronte al proprio posto. Con la Tariffa Excellence si può invece portare a bordo un bagaglio a mano che raggiunga il peso massimo di 14 chilogrammi.

Bagaglio a mano Wizz Air

Le regole di Wizz Air sono molto simili a quelle di Ryanair. Come si legge sul sito del vettore ungherese, solo i passeggeri con Wizz Priority possono portare il proprio trolley a bordo, con dimensioni massime 55 x 40 x 23 centimetri. I bagagli dei passeggeri che non hanno acquistato l'imbarco prioritario vengono invece posizionati nella stiva del velivolo e possono essere recuperati al ritiro bagagli all'arrivo a destinazione. Tutti possono invece portare con sé un bagaglio piccolo, non più grande di 40 x 30 x 18 centimetri, che dovrà essere posizionato sotto al sedile davanti al proprio.

Bagaglio a mano Norwegian Air

Norwegian Air consente sempre il trasporto gratuito di un bagaglio a mano; il peso consentito è però determinato dalla tipologia di biglietto. Con LowFare, LowFare+ (in media 40 euro circa in più rispetto a LowFare) e Premium (in media 200 euro in più rispetto a LowFare), il peso massimo è pari a 10 chilogrammi, per 55 x 40 x 23 centimetri. Con Flex e PremiumFlex, stesse dimensioni, ma fino a 15 chilogrammi.